В Волгограде открывается новая ярмарка

Как сообщают ВДТВ в пресс-службе администрации Волгоградской области, здесь будет представлена продукция местных производителей. Волгоградцам и гостям предложат широкий ассортимент молочной и мясной продукции, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, продукции пчеловодства, овощей, безалкогольных напитков и многое другое. Работать ярмарка будет с 10:00 до 17:00.

Организовали ярмарку областные комитеты промышленности и торговли, сельского хозяйства, экономической политики и развития, администрация Волгограда.