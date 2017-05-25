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17:31 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде открывается новая ярмарка

26—27 мая в Ворошиловском районе Волгограда на улице Елецкой пройдет ярмарка «Дары земли волгоградской».

Как сообщают ВДТВ в пресс-службе администрации Волгоградской области, здесь будет представлена продукция местных производителей. Волгоградцам и гостям предложат широкий ассортимент молочной и мясной продукции, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, продукции пчеловодства, овощей, безалкогольных напитков и многое другое. Работать ярмарка будет с 10:00 до 17:00.

Организовали ярмарку областные комитеты промышленности и торговли, сельского хозяйства, экономической политики и развития, администрация Волгограда.

В волгоградском регионе выделено 188 мест для проведения ярмарок. Объем реализованных товаров на ярмарках и рынках в январе-марте 2017 года превысил 8,6 миллиарда рублей, что составляет 7,7% от общего розничного товарооборота региона.

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