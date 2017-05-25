Герман Лопаткин рассказал о реализации уникальных IT-проектов на Дону

Так с докладом выступил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин. Он рассказал об основных векторах развития данной сферы.

По его словам, регион успешно реализует ряд IT-проектов. Начиная от различных приложений и порталов — например, «Благоустройство города», «Активный гражданин», «Тихий Дон» — до организации бесплатного доступа к Интернету через Wi-Fi. Отметим, что в рамках устранения цифрового неравенства точки доступа к всемирной паутине построены в 157 населенных пунктах Дона.

Кроме того, подчеркнул министр, особое внимание в донском регионе уделяется реализации новой Доктрины информационной безопасности.

«Ростовская область одна из первых реализовала пилотный проект по эксплуатации единой системы защиты информации. Это позволяет проводить мероприятия по информационной безопасности в органах исполнительной власти и местного самоуправления», — сказал министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.