Герман Лопаткин рассказал о реализации уникальных IT-проектов на Дону
В Краснодарском крае проходит конференция «Развитие региональной информатизации субъектов ЮФО и СКФО». В ней принимает участие и делегация Ростовской области.
В Краснодарском крае проходит конференция «Развитие региональной информатизации субъектов ЮФО и СКФО». В ней принимает участие и делегация Ростовской области.
Так с докладом выступил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин. Он рассказал об основных векторах развития данной сферы.
По его словам, регион успешно реализует ряд
Кроме того, подчеркнул министр, особое внимание в донском регионе уделяется реализации новой Доктрины информационной безопасности.
«Ростовская область одна из первых реализовала пилотный проект по эксплуатации единой системы защиты информации. Это позволяет проводить мероприятия по информационной безопасности в органах исполнительной власти и местного самоуправления», — сказал министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.