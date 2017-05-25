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21:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Средний Урал избавится от монополии импортного картофеля

К 2020 году.

Источник: УралИнформБюро

В Свердловской области по инициативе врио губернатора Евгения Куйвашева утвержден план научно-технического развития агропромышленного комплекса (АПК) до 2025 года.

«Считаю, следует поэтапно переходить на современные программно-целевые методы управления сельским хозяйством, не ограничиваясь командно-административными процедурами. Чтобы решить эту задачу, надо значительно усилить научный потенциал АПК, обеспечить переход отрасли на более высокий технологический уклад», — пояснил глава региона.

Так, к 2020 году на базе племенного птицеводческого репродуктора «Свердловский» создадут конкурентоспособные отечественные кроссы кур яичной породы. Для этих целей к 2019 году будет открыта генетическая лаборатория для проведения селекционных работ. Кроме того, до 2025 года на базе Уральского научно-исследовательского ветеринарного института должно быть налажено производство добавок и лекарств для скота и птицы.

Не обойдут стороной и семеноводство. Согласно предварительному графику, уже с 2018 года на базе ЗАО АПК «Белореченский» будет произведено 240 тонн семян категории «первое полевое поколение», с 2019 года — 1750 тонн семян категории «суперэлита», а с 2020 года планируется выйти на производство 10 тысяч тонн семян категории «элита», чтобы обеспечить не только производителей из Свердловской области, но и из других регионов России.

Помимо этого к 2020 году в регионе будет создан селекционно-семеноводческий центр «Уральский картофель», что позволит избавиться от полной зависимости от импорта.

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