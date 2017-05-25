Средний Урал избавится от монополии импортного картофеля
К 2020 году.
К 2020 году.
В Свердловской области по инициативе врио губернатора Евгения Куйвашева утвержден план
«Считаю, следует поэтапно переходить на современные
Так, к 2020 году на базе племенного птицеводческого репродуктора «Свердловский» создадут конкурентоспособные отечественные кроссы кур яичной породы. Для этих целей к 2019 году будет открыта генетическая лаборатория для проведения селекционных работ. Кроме того, до 2025 года на базе Уральского
Не обойдут стороной и семеноводство. Согласно предварительному графику, уже с 2018 года на базе ЗАО АПК «Белореченский» будет произведено 240 тонн семян категории «первое полевое поколение», с 2019 года — 1750 тонн семян категории «суперэлита», а с 2020 года планируется выйти на производство 10 тысяч тонн семян категории «элита», чтобы обеспечить не только производителей из Свердловской области, но и из других регионов России.
Помимо этого к 2020 году в регионе будет создан