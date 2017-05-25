Калининградская железная дорога переходит на летнее расписание

С 26 мая скорый поезд № 148/147 сообщением «Калининград — Москва — Калининград» будет курсировать четыре раза в неделю. В Москву поезд будет отправляться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Из Москвы в Калининград — по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Фирменный поезд «Янтарь» в Москву по-прежнему будет курсировать ежедневно.

С 28 мая увеличивается периодичность курсирования поездов на петербургском направлении — до четырёх раз в неделю. Из Калининграда поезд будет отправляться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Из Санкт-Петербурга — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Увеличено количество поездов по направлению «Калининград — Адлер — Калининград». Если по «зимнему» расписанию, эти поезда курсировали два раза в неделю, то в летний период — через день.

Также, с 29 мая назначается сезонный пассажирский поезд № 426/425 «Калининград — Челябинск — Калининград». Из Калининграда поезд будет отправляться по понедельникам, из Челябинска — по четвергам (с 1 июня).