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17:42 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградская железная дорога переходит на летнее расписание

Калининградская железная дорога с начала мая переходит на летнее расписание, в рамках которого предусмотрены дополнительные поезда дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Источник: Новый Калининград

С 26 мая скорый поезд № 148/147 сообщением «Калининград — Москва — Калининград» будет курсировать четыре раза в неделю. В Москву поезд будет отправляться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Из Москвы в Калининград — по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Фирменный поезд «Янтарь» в Москву по-прежнему будет курсировать ежедневно.

С 28 мая увеличивается периодичность курсирования поездов на петербургском направлении — до четырёх раз в неделю. Из Калининграда поезд будет отправляться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Из Санкт-Петербурга — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Увеличено количество поездов по направлению «Калининград — Адлер — Калининград». Если по «зимнему» расписанию, эти поезда курсировали два раза в неделю, то в летний период — через день.

Также, с 29 мая назначается сезонный пассажирский поезд № 426/425 «Калининград — Челябинск — Калининград». Из Калининграда поезд будет отправляться по понедельникам, из Челябинска — по четвергам (с 1 июня).

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