Власти показали эскизы трёх будущих школ Калининграда

Власти рассчитывают начать строительство школы на улице Рассветной уже в 2017 году. Пока средства на эти цели не выделили, но существуют определённые договорённости с федеральным центром по поводу финансирования работ. Образовательное учреждение в Северном жилом районе рассчитано на 1700 мест. Для размещения объекта зарезервировали земельный участок площадью почти 40 тысяч квадратных метров.

Образовательное учреждение в Восточном жилом районе также рассчитано на 1700 мест. Строительство школы на Аксакова планировали начать в 2018 году, однако источник средств на работы не определён. Здание появится на земельном участке в 60 тысяч квадратных метров.

Согласно проекту, школа на Артиллерийской будет вмещать 1100 учащихся. Администрация города хотела строить объект последним из трёх — в 2019 году. Под образовательное учреждение выделили территорию в 28 тысяч квадратных метров.

По программе развития социальной инфраструктуры в Калининграде до 2035 года должно появиться 24 школы. Уже спустя восемь лет власти намереваются превысить нормативные показатели по обеспеченности населения местами в общеобразовательных учреждениях.