Десятки миллионов леев недополучает госбюджет каждый выходной день

После праздничных дней производительность труда работников ниже, и восстанавливается она медленно.

«С экономической точки зрения, речь идет о потерях для госбюджета и частного сектора в десятки миллионов леев. Учитывая наше стремление к ускоренному экономическому росту, думаю, следовало бы сократить количество выходных дней и сосредоточится на достижении намеченных целей», — cказал министр экономики Октавиан Калмык.

На эту проблему обратил внимание и премьер-министр. На заседании правительства в минувшую среду во время обсуждения вопроса об объявлени выходным 1 июня Павел Филип отметил, что праздничных дней в нашей стране многовато и это ведет к бюджетным потерям.

Как уверены эксперты, после выходных производительность труда низкая, и восстанавливается она медленно.

«Есть дни, когда в стране ничего не производится и, как следствие, экономический рост поставлен на паузу. Некоторые выходные отрабатываются в другие дни — по субботам, но мы все понимаем, что производительность во время отработки ниже, и это тоже отрицательно сказывается на экономике», — заявил экономический эксперт Евгений Гилецкий.

Жители столицы относятся к практике отработки выходных дней неоднозначно.



«Выходные дни нужны, чтобы поехать к родителям и еще куда-нибудь».

«Все эти новые праздники никому не нужны».

«Сплошные неудобства. Люди строят планы, а потом приходится их менять. Да и качество труда падает».

В Молдове 13 официальных выходных дней в году. Это третий показатель среди европейских стран. Больше всего выходных в Австрии — 15; в Румыни, Франции и Греции — 14.