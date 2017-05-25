Сотрудничеством с Воронежской областью интересуются 25 немецких компаний
ВОРОНЕЖ, 25 мая — РИА Новости. Представители 25 компаний прибыли из Германии в Воронежскую область на
ВОРОНЕЖ, 25 мая — РИА Новости. Представители 25 компаний прибыли из Германии в Воронежскую область на
Вопросы взаимодействия российского региона и объединения
«Мы приехали в Воронежскую область посмотреть на возможности региона для сотрудничества с немецкими предпринимателями, так как убеждены, что именно в Воронежской области самые подходящие и благоприятные условия для такого сотрудничества. Это касается и расширения связей между немецкими и воронежскими компаниями не только в аграрном секторе, но и в промышленной сфере, и непосредственно прихода немецких компаний на воронежскую землю и создания здесь предприятий», — сказал Овербек.
По его словам, в Воронежскую область на проходящий в эти дни
Сегодня очевидный факт, что Германия для нас остается главным экономическим партнером, я имею ввиду не только Российскую Федерацию в целом, но и Воронежскую область. Наиболее развиты наши отношения в аграрной сфере и промышленности. Сегодня мы ставим вопрос, чтобы наладить хорошие отношения по таким направлениям, как наука и образование
По словам Гордеева, представители российского и немецкого бизнеса сегодня выступают против санкций. «Немецко-Российский Экономический Союз — это достаточно молодая и очень мощная организация, куда входят порядка 6 тысяч малых и средних предприятий. Бизнес как раз ставит вопрос о том, чтобы отменить санкции, как со стороны Европы, так и соответственно контрсанкции, которые сегодня мешают развивать экономику двух стран», отметил Гордеев.
Он добавил, что