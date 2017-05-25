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18:13 (мск), источник: РИА Новости

Сотрудничеством с Воронежской областью интересуются 25 немецких компаний

ВОРОНЕЖ, 25 мая — РИА Новости. Представители 25 компаний прибыли из Германии в Воронежскую область на российско-немецкий форум для проведения переговоров о сотрудничестве с местными организациями и предприятиями, сообщило в четверг правительство региона.

Источник: РИА Новости

Вопросы взаимодействия российского региона и объединения Немецко-Российский Экономический Союз обсуждали 25 мая на встрече в Воронеже губернатор области Алексей Гордеев и президент объединения Томас Овербек. Овербек отметил заинтересованность немецких компаний в сотрудничестве с воронежскими предприятиями.

«Мы приехали в Воронежскую область посмотреть на возможности региона для сотрудничества с немецкими предпринимателями, так как убеждены, что именно в Воронежской области самые подходящие и благоприятные условия для такого сотрудничества. Это касается и расширения связей между немецкими и воронежскими компаниями не только в аграрном секторе, но и в промышленной сфере, и непосредственно прихода немецких компаний на воронежскую землю и создания здесь предприятий», — сказал Овербек.

По его словам, в Воронежскую область на проходящий в эти дни Российско-немецкий форум приехали представители 25 немецких компаний, которые провели «серьезные переговоры» с российскими партнерами. Гордеев выразил уверенность в том, что немецкая и российская стороны могут успешно взаимодействовать в самых разных сферах.

Сегодня очевидный факт, что Германия для нас остается главным экономическим партнером, я имею ввиду не только Российскую Федерацию в целом, но и Воронежскую область. Наиболее развиты наши отношения в аграрной сфере и промышленности. Сегодня мы ставим вопрос, чтобы наладить хорошие отношения по таким направлениям, как наука и образование
Алексей Гордеев
Губернатор Воронежской области

По словам Гордеева, представители российского и немецкого бизнеса сегодня выступают против санкций. «Немецко-Российский Экономический Союз — это достаточно молодая и очень мощная организация, куда входят порядка 6 тысяч малых и средних предприятий. Бизнес как раз ставит вопрос о том, чтобы отменить санкции, как со стороны Европы, так и соответственно контрсанкции, которые сегодня мешают развивать экономику двух стран», отметил Гордеев.

Он добавил, что российско-немецкий форум в Воронеже — мероприятие не политическое. «Но то, что бизнес имеет такую позицию и проявляет интерес к российской экономике, к нашей области — это и есть главная платформа к развитию сотрудничества. Немецкие компании смотрят наши предприятия, и мы уверены, что какой-то процент представителей немецкого бизнеса найдет здесь партнеров», — сказал губернатор Воронежской области.

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