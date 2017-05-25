Сотрудничеством с Воронежской областью интересуются 25 немецких компаний

Вопросы взаимодействия российского региона и объединения Немецко-Российский Экономический Союз обсуждали 25 мая на встрече в Воронеже губернатор области Алексей Гордеев и президент объединения Томас Овербек. Овербек отметил заинтересованность немецких компаний в сотрудничестве с воронежскими предприятиями.

«Мы приехали в Воронежскую область посмотреть на возможности региона для сотрудничества с немецкими предпринимателями, так как убеждены, что именно в Воронежской области самые подходящие и благоприятные условия для такого сотрудничества. Это касается и расширения связей между немецкими и воронежскими компаниями не только в аграрном секторе, но и в промышленной сфере, и непосредственно прихода немецких компаний на воронежскую землю и создания здесь предприятий», — сказал Овербек.