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18:33 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Подан иск о банкротстве бывшего подрядчика стадиона «Санкт-Петербург»

Компания «Трансстрой» задолжала 12,7 миллионов рублей.

Источник: РИА "Новости"

АО «Петербургская сбытовая компания» подало в Арбитражный суд города иск о признании банкротом бывшего подрядчика стадиона на Крестовском острове — «Трансстрой-СПб», сообщает Росбалт.

По предварительной информации, фирма задолжала 12,7 миллионов рублей за электроэнергию в период с мая по июль 2016 года.

Заявление принято к рассмотрению.

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