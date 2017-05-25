Подан иск о банкротстве бывшего подрядчика стадиона «Санкт-Петербург»
Компания «Трансстрой» задолжала 12,7 миллионов рублей.
Компания «Трансстрой» задолжала 12,7 миллионов рублей.
АО «Петербургская сбытовая компания» подало в Арбитражный суд города иск о признании банкротом бывшего подрядчика стадиона на Крестовском острове — «Трансстрой-СПб», сообщает Росбалт.
По предварительной информации, фирма задолжала 12,7 миллионов рублей за электроэнергию в период с мая по июль 2016 года.
Заявление принято к рассмотрению.