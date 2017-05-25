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18:52 (мск), источник: РИА Крым

Крымчанам вернут более 90 миллионов рублей налогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости (Крым). Около пяти тысяч крымчан заявили право на налоговый вычет по итогам декларационной кампании. Сумма налогов, которые государство вернет жителям Республики Крым, составила более 90 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по РК.

Как пояснили в ведомстве, более половины налоговых вычетов — имущественные, когда ранее уплаченный или удержанный работодателем налог на доходы физических лиц, возвращается гражданину в связи приобретением или строительством нового жилья. Также, налоговые вычеты начисляются в связи с затратами на лечение и обучение.

Всего по итогам кампании поступило 24 тысячи деклараций, из которых большинство предоставили физлица, а остальные — индивидуальные предприятия, нотариусы и адвокаты. По этим декларациям исчислено 259 миллионов рублей налогов, что на 17,8 миллионов рублей больше, чем в прошлую декларационную кампанию.

«По суммам доходов декларации жителей Республики распределились следующим образом: до 1 миллиона рублей подано чуть более 24 тысяч отчетов, от 1 миллиона до 10 миллионов рублей — более 1200 деклараций, от 10 миллионов до 100 миллионов — 120 деклараций, от 100 миллионов до 500 миллионов — 11 деклараций. В этом году появилась категория плательщиков с доходами от 500 миллионов рублей до 1 миллиарда — их всего двое. Им предстоит уплатить 483 тысяч рублей налога», — отметили в УФНС.

В пресс-службе также сообщили, что предприниматели получили больше всего доходов от оптовой и розничной торговли, а физлица — от продажи имущества.

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