В Воронежской области за первые три месяца года возместили 100 млн рублей налогов

В четверг, 25 мая, в прокуратуре Воронежской области прошло заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов. На нем обсудили предупреждение, выявление и расследование преступление экономической направленности.

По словам начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Евгения Новикова, за последние 1,5 года в области снизилось число подобных преступлений. В прошлом году было зарегистрировано более 1,4 тысячи экономических преступлений, что меньше на 12 процентов, чем было в 2015-м.

При этом практически до 100 процентов выросло возмещение ущерба от налоговых преступлений.

«В прошлом году было возмещено более 150 млн рублей налогов, — отметили в прокуратуре. — А в первом квартале 2017-го — более 100 млн рублей».

В завершении обсуждения участники приняли итоговое решение. В нем предусмотрены дополнительные меры на выявление и пресечение совершенных в экономической сфере нарушений.