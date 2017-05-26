Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Врач за взятки отправлял в психушку здоровых людей
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
Фильм Сергея Лозницы освистали в Каннах
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Киев требует у РФ вернуть украинцев из "концлагерей" - СМИ
Путин придумал опасный план для Украины – Рада
Как за собой ухаживает 64-летняя жена президента Франции (фото)
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Путин придумал новый опасный план для Украины – депутат Рады
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
8«Суперлюди» Японии
12«Евровидение-2017»
10:02 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области за первые три месяца года возместили 100 млн рублей налогов

При том, что за весь прошлый год эта сумма составила 150 миллионов.

В четверг, 25 мая, в прокуратуре Воронежской области прошло заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов. На нем обсудили предупреждение, выявление и расследование преступление экономической направленности.

По словам начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Евгения Новикова, за последние 1,5 года в области снизилось число подобных преступлений. В прошлом году было зарегистрировано более 1,4 тысячи экономических преступлений, что меньше на 12 процентов, чем было в 2015-м.

При этом практически до 100 процентов выросло возмещение ущерба от налоговых преступлений.

«В прошлом году было возмещено более 150 млн рублей налогов, — отметили в прокуратуре. — А в первом квартале 2017-го — более 100 млн рублей».

В завершении обсуждения участники приняли итоговое решение. В нем предусмотрены дополнительные меры на выявление и пресечение совершенных в экономической сфере нарушений.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Воронеже на ближайших выходных прогнозируют похолодание и небольшие дожди
Путину предложили провести первую в РФ административную амнистию
Генсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГ
Times узнала подробности подготовки теракта в Манчестере
Мединский впервые прокомментировал обыски в «Гоголь-центре»
В Белом доме сообщили о «дискуссиях» по антироссийским санкциям
Дилма Руссефф потребовала вернуть ей пост президента Бразилии
Премьер Черногории прокомментировал инцидент с Трампом в Бельгии
Спорт
Акинфеев сегодня не полетит со сборной России на сбор в Австрию Сборная России накануне приступила к подготовке к Кубку конфедераций, который летом будет проходить в России
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля На грандиозном праздновании 70-летия кинофестиваля собрались самые яркие европейские, многие голливудские и даже некоторые российские кинозвезды. Все они попали в объектив фотографа «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Жилье в пятиэтажках под снос оценят по рыночной цене
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь