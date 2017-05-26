В Воронежской области за первые три месяца года возместили 100 млн рублей налогов
При том, что за весь прошлый год эта сумма составила 150 миллионов.
При том, что за весь прошлый год эта сумма составила 150 миллионов.
В четверг, 25 мая, в прокуратуре Воронежской области прошло заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов. На нем обсудили предупреждение, выявление и расследование преступление экономической направленности.
По словам начальника управления по надзору за
При этом практически до 100 процентов выросло возмещение ущерба от налоговых преступлений.
«В прошлом году было возмещено более 150 млн рублей налогов, — отметили в прокуратуре. — А в первом квартале 2017-го — более 100 млн рублей».
В завершении обсуждения участники приняли итоговое решение. В нем предусмотрены дополнительные меры на выявление и пресечение совершенных в экономической сфере нарушений.