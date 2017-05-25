Глава Башкортостана проинспектировал ход посевной кампании

Директор сельхозпредприятия Сергей Афанасьев рассказал, что сев ранних яровых культур уже завершен. В настоящее время продолжается посев кукурузы, после чего аграрии приступят к севу поздних культур — гречихи и суданской травы. Площадь сельхозугодий хозяйства составляет 3,5 тысячи га.

Рустэм Хамитов поинтересовался объемом производства сельхозпродукции, количеством работающих. Сергей Афанасьев сообщил, что в хозяйстве работают 60 человек, которые ежегодно производят продукции на 40 млн рублей. Руководитель региона отметил, что выработка на человека низкая, меньше 1 млн рублей, и её необходимо повышать.

Кроме растениеводства, ООО «Слак» занимается животноводством, в частности, разведением и повышением продуктивности коров бестужевской породы. Предприятие ежегодно реализует около 30 тонн мяса, а также поставляет племенной молодняк в хозяйства республики, России и Казахстана. Большим подспорьем для аграриев стала республиканская программа «500 ферм», в рамках которой за четыре года были отремонтированы все животноводческие помещения.

Министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов доложил, что на сегодняшний день в республике яровой сев проведён на площади 1,9 млн га, что составляет 88 процентов плана. В частности, горох засеян на площади 36 тысяч га (101 процент), овёс — на 167 тысячах га (98 процентов), ячмень — на 387 тысячах га (97 процентов), пшеница — на 662 тысячах га (98 процентов), сахарная свекла — на 49,8 тысячи га (97 процентов), подсолнечник — на 220,9 тысячи га (97 процентов). Некоторые районы уже приступают к севу поздних культур — гречихи, кукурузы, суданской травы.