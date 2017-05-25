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22:39 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Украинцы начали разрабатывать новую мощную машину для армии

КБ им. Морозова работает над улучшением амфибийных качеств БТР-4М по пожеланиям индонезийского заказчика.

Украинские БТР-4М, построенные на мощностях ХКБМ им. Морозова (Харьков) для индонезийской морской пехоты в рамках заключенного в феврале 2014 года контракта между ГП «Спецтехноэкспорт» и Министерством обороны Индонезии, используются заказчиком преимущественно как амфибии, в связи с чем индонезийская сторона высказала пожелания по доработке амфибийных качеств машин.

«Высказаны пожелания индонезийской стороной по доработке этих бронетранспортеров в рамках возможной последующей партии поставки применительно к улучшению его водоходных качеств. Мы получили от них такую информацию, по ней работаем и максимально полно стараемся ее удовлетворить», — сообщил журналистам в четверг ученый секретарь КБ им. Морозова Андрей Богач.

Ранее в четверг пресс-служба госконцерна «Укроборонпром» со ссылкой на главу «Спецтехноэкспорта» Павла Барбула сообщила, что многоцелевой морской батальон морпехов Индонезии начал официальную эксплуатацию пробной партии украинских БТР-4М.

«Завершилась процедура передачи новых украинских бронетранспортеров в определенные Министерством обороны Индонезии воинские части. С начала мая индонезийские морпехи несут службу, в том числе на БТР-4М», — рассказал П. Барбул.

В январе 2017 г. Индонезии успешно завершились испытания пробной партии украинских БТР-4М, построенных на мощностях ХКБМ им. Морозова (Харьков) для индонезийской морской пехоты в рамках заключенного в феврале 2014 года контракта между ГП «Спецтехноэкспорт» и Министерством обороны Индонезии.

Выполненный в амфибийном варианте БТР-4М оснащен дизельным двигателем Deutz BF6M 1015CP мощностью 490 л.с. и шестискоростной автоматической трансмиссией Allison 4600SP. В составе вооружения боевых машин — боевой модуль БМ-7 «Парус» с 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, ПТРК «Барьер», боевые модули с 12,7-мм пулеметами. Как сообщалось, контракт на изготовление и поставку пробной партии в составе пяти БТР4М для индонезийской морской пехоты заключен с Минобороны Индонезии в феврале 2014 года.

Договор предусматривает возможность дальнейшей поставки заказчику еще 50 машин. Отгрузка машин заказчику обеспечена осенью 2016 года.

Индонезия входит в число перспективных партнеров Украины в ВТС в Азиатско-Тихоокеанском регионе: в активе двустороннего ВТС поставки украинской бронетанковой и авиационной техники, а также ремонт и модернизация вооружений по заказу индонезийских военных. В новой геополитической ситуации Киев и Джакарта активизировали диалог о наращивании ВТС.

В декабре 2014 года индонезийская сторона озвучила, в том числе интерес к созданию СП по производству управляемых авиационных ракет класса «воздух-воздух», а также в закупках перспективной украинской радиолокационной техники.

В ходе прошедшей в ноябре 2016 года в Джакарте 7-й международной выставки оборонных технологий Indo Defence -2016 Expo & Forum, Индонезия подтвердила интерес к украинским радарным системам, управляемым авиационным ракетам типа «воздух-воздух», а также новой украинской военно-транспортной авиатехнике.

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