Закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума внесен в правительство

ГРОЗНЫЙ, 25 мая. /ТАСС/. Закон, предполагающий повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения, внесен в правительство России. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец в ходе рабочей поездки в Грозный.

«Закон о повышении МРОТ внесен Министерством труда в правительство. Будем обсуждать», — отметила Голодец.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабинета в 2016 году дал поручение подготовить проект закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения.

Выступая 19 апреля с ежегодным отчетом в Госдуме, Медведев напомнил, что правительство регулярно повышает минимальный размер оплаты труда. В прошлом году он достиг 7500 рублей, а с 1 июля этого года будет повышен до 7800 рублей. Премьер также пообещал, что в ближайшие несколько лет МРОТ вырастет до уровня прожиточного минимума.