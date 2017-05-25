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22:54 (мск), источник: ТАСС

Закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума внесен в правительство

Ранее Дмитрий Медведев дал поручение подготовить проект закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения.

Источник: Reuters

ГРОЗНЫЙ, 25 мая. /ТАСС/. Закон, предполагающий повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения, внесен в правительство России. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец в ходе рабочей поездки в Грозный.

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«Закон о повышении МРОТ внесен Министерством труда в правительство. Будем обсуждать», — отметила Голодец.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабинета в 2016 году дал поручение подготовить проект закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения.

Выступая 19 апреля с ежегодным отчетом в Госдуме, Медведев напомнил, что правительство регулярно повышает минимальный размер оплаты труда. В прошлом году он достиг 7500 рублей, а с 1 июля этого года будет повышен до 7800 рублей. Премьер также пообещал, что в ближайшие несколько лет МРОТ вырастет до уровня прожиточного минимума.

Комментарии
4
Валерий Харламов
Голосую за МРОТ в размере зарплаты Медведева.
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вася полянский
да ужжж достижение!)
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Василий Фесин
Вот бы "этих"на месяцок,на иакие деньжища...
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