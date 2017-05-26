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04:25 (мск), источник: ИА REGNUM

«Порт Ванино» выпустил «во взрослую жизнь» 16 тыс. мальков горбуши

Акцию стивидорная компания провела в рамках выполнения собственной экологической программы, утвержденной правительством Хабаровского края.

16 тысяч мальков горбуши выпустили в ручей Чистоводный, впадающий в Татарский пролив сотрудники ОАО «Порт Ванино» в рамках масштабной экологической программы, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Зарыбление» важного для территории водоема стало частью плана мероприятий, направленных на обеспечение экологически безопасного функционирования ОАО «Ванинский морской торговый порт».

К спецоперации компания готовилась тщательно. В одном из рыбоводческих хозяйств Хабаровского края специально по заказу компании выращивали мальков горбуши. Будущих обитателей Татарского пролива кормили 5 раз в день, специалисты — ихтиологи обеспечивали безопасное существование горбушовых малышей — мальков измеряли, взвешивали, контролировали температуру воды и ее насыщенность кислородом. В 2018 году компания планирует выпустить в Чистоводный очередную партию мальков лосося.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство ОАО «Порт Ванино», к экологически-небезупречной деятельности которой ранее были претензии у жителей свободного порта и контролирующих органов, составило программу мероприятий по экологически безопасному функционированию предприятия.

Помимо зарыбления водоемов Ванинского района, в программу входит оснащение порта современными устройствами для пылеподавления, в частности, компания уже приобрела и использует снегогенераторы и специальные водяные пушки. В 2017 году финансирование программы по пылеподавлению будет увеличено до 70 млн рублей.

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