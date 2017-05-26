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06:56 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на Левобережье хотят построить еще один крупный торговый комплекс

Речь идет о строительстве на проспекте Комарова.

В департаменте архитектуры и градостроительства состоялись публичные слушания, на которых омский бизнесмен Валерий Малиновский рассказал о планах строительства крупного торгового комплекса на проспекте Комарова. Для этого ему необходимо получить согласие мэра Омска Вячеслава Двораковского, пишет НГС. Омск.

Сейчас там находится торговый комплекс площадью в 1000 квадратных метра. Малиновский намерен объединиться с компанией «Сатурн-3000», которая арендует соседний участок площадью в 1007 квадратных метров. На этой земле партнеры собираются или реконструировать старое здание или построить новое. Согласно планам бизнесмена, площадь торгового комплекса увеличится до 5 000 квадратных метра. Там планируется открыть автосалон.

Чтобы начать строительство Малиновский должен получить разрешение на перенос красной линии, торговый комплекс хотят расположить как можно ближе к дороге. Решение остается за специальной комиссией и за мэром Омска. В случае положительного вердикта, строительство начнется в ближайшие месяцы и завершится через полтора года.

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