В Омске на Левобережье хотят построить еще один крупный торговый комплекс

В департаменте архитектуры и градостроительства состоялись публичные слушания, на которых омский бизнесмен Валерий Малиновский рассказал о планах строительства крупного торгового комплекса на проспекте Комарова. Для этого ему необходимо получить согласие мэра Омска Вячеслава Двораковского, пишет НГС. Омск.

Сейчас там находится торговый комплекс площадью в 1000 квадратных метра. Малиновский намерен объединиться с компанией «Сатурн-3000», которая арендует соседний участок площадью в 1007 квадратных метров. На этой земле партнеры собираются или реконструировать старое здание или построить новое. Согласно планам бизнесмена, площадь торгового комплекса увеличится до 5 000 квадратных метра. Там планируется открыть автосалон.

Чтобы начать строительство Малиновский должен получить разрешение на перенос красной линии, торговый комплекс хотят расположить как можно ближе к дороге. Решение остается за специальной комиссией и за мэром Омска. В случае положительного вердикта, строительство начнется в ближайшие месяцы и завершится через полтора года.