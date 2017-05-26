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05:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Российские и иностранные компании оформили 185 заказов на МС-21 из Иркутска

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на форуме «День передовых технологий правоохранительных органов».

Источник: IrkutskMedia.ru

Российские и иностранные компании оформили твердые заказы на 185 новейших российских лайнеров МС-21, которые производят на Иркутском авиазаводе. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Рогозин в рамках форума «День передовых технологий правоохранительных органов» накануне, 25 мая, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на РИА «Новости».

«185 твердых заказов всего до момента первого полета. После первого заказа, вы увидите, будут другие заказы», — сказал Дмитрий Рогозин.

Напомним, МС-21 — 300−0001 из Иркутска готовится к началу летных испытаний в летно-испытательном подразделении Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация «Иркут». В рамках подготовки к первому полету ведутся проверки систем самолета, идет отработка наземных запусков маршевой и вспомогательной силовой установки, выполняются рулежки и пробежки на аэродроме завода. Подготовка к началу летных испытаний ведется в соответствии с утвержденным графиком.

МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя 2 дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Летные испытания опытного экземпляра, первоначально намеченные на второй квартал 2016 года, были перенесены на 2017-й. Получение российского сертификата типа и первая поставка заказчику самолетов МС-21−300 запланированы на конец 2018 года.

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