Российские и иностранные компании оформили 185 заказов на МС-21 из Иркутска
Об этом заявил
Об этом заявил
Российские и иностранные компании оформили твердые заказы на 185 новейших российских лайнеров МС-21, которые производят на Иркутском авиазаводе. Об этом рассказал
«185 твердых заказов всего до момента первого полета. После первого заказа, вы увидите, будут другие заказы», — сказал Дмитрий Рогозин.
Напомним, МС-21 — 300−0001 из Иркутска готовится к началу летных испытаний в
МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя 2 дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие