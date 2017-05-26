Российские и иностранные компании оформили 185 заказов на МС-21 из Иркутска

Российские и иностранные компании оформили твердые заказы на 185 новейших российских лайнеров МС-21, которые производят на Иркутском авиазаводе. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Рогозин в рамках форума «День передовых технологий правоохранительных органов» накануне, 25 мая, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на РИА «Новости».

«185 твердых заказов всего до момента первого полета. После первого заказа, вы увидите, будут другие заказы», — сказал Дмитрий Рогозин.

Напомним, МС-21 — 300−0001 из Иркутска готовится к началу летных испытаний в летно-испытательном подразделении Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация «Иркут». В рамках подготовки к первому полету ведутся проверки систем самолета, идет отработка наземных запусков маршевой и вспомогательной силовой установки, выполняются рулежки и пробежки на аэродроме завода. Подготовка к началу летных испытаний ведется в соответствии с утвержденным графиком.