Новую дорогу к ТОР «Михайловский» начнут строить в июне

Компания «Примавтодор» стала генеральным подрядчиком строительства автомобильных дорог на территории опережающего развития «Михайловский». Работы пройдут в рамках реализации краевой государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморья на 2013−2021 годы». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, строительство трех дорог вдоль границ земельных участков ООО «Русагро-Приморье» начнется в июне.

«Будут построены три автомобильные дороги протяженностью 0,9 километра, 2,1 и 1,6 километра. Расчетная скорость движения по ним составит 70 километров в час. По проекту дороги будут двухполосные с асфальтобетонным покрытием», — рассказали в департаменте.

Дороги вдоль границ земельных участков ООО «Русагро-Приморье» пройдут в районе сел Ленинское, Абрамовка и Дубки Михайловского района.

Отметим, в 2017 году в Приморском крае будет построено 25 километров дорог к объектам территории опережающего развития. Работы на участках в районах сел Меркушевка, Зима-Южное и Некруглово уже идут.

Напомним, идею создания на Дальнем Востоке специальных территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырьевых производств, ориентированных в том числе и на экспорт, озвучил Президент России Владимир Путин в ходе своего Послания Федеральному Собранию в 2013 году. Глава государства объявил, что на данных территориях должны быть созданы такие условия ведения бизнеса, которые конкурировали бы с ключевыми деловыми центрами АТР.

Создание необходимой инфраструктуры за счет государства — главное отличие режима ТОРов. За половину инфраструктурных объектов приморских территорий опережающего развития отвечает край — это дороги, системы водоснабжения и водоотведения. Данная работа по поручению Губернатора края Владимира Миклушевского осуществляется в проектном формате. Ввод всех объектов в эксплуатацию планируется до 31 декабря 2017 года.