Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Опубликованы снимки бункера с золотом следователя из Таджикистана
Захарова ответила на совет Керри учить русский язык
Жительница Самары родила дочь во время круиза по Волге
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Маша Малиновская растеряла свою красоту из-за «пластики» - фанаты
Похудевшая Максакова сделала стрижку под мальчика
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Врач за взятки отправлял в психушку здоровых людей
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
9Теракт в Манчестере
10В тени красоты
05:22 (мск), источник: Вести Приморье

Новую дорогу к ТОР «Михайловский» начнут строить в июне

Будут построены три автомобильные дороги протяженностью 0,9 километра, 2,1 и 1,6 километра. Расчетная скорость движения по ним составит 70 километров в час. По проекту дороги будут двухполосные с асфальтобетонным покрытием.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Компания «Примавтодор» стала генеральным подрядчиком строительства автомобильных дорог на территории опережающего развития «Михайловский». Работы пройдут в рамках реализации краевой государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморья на 2013−2021 годы». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, строительство трех дорог вдоль границ земельных участков ООО «Русагро-Приморье» начнется в июне.

«Будут построены три автомобильные дороги протяженностью 0,9 километра, 2,1 и 1,6 километра. Расчетная скорость движения по ним составит 70 километров в час. По проекту дороги будут двухполосные с асфальтобетонным покрытием», — рассказали в департаменте.

Дороги вдоль границ земельных участков ООО «Русагро-Приморье» пройдут в районе сел Ленинское, Абрамовка и Дубки Михайловского района.

Отметим, в 2017 году в Приморском крае будет построено 25 километров дорог к объектам территории опережающего развития. Работы на участках в районах сел Меркушевка, Зима-Южное и Некруглово уже идут.

Напомним, идею создания на Дальнем Востоке специальных территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырьевых производств, ориентированных в том числе и на экспорт, озвучил Президент России Владимир Путин в ходе своего Послания Федеральному Собранию в 2013 году. Глава государства объявил, что на данных территориях должны быть созданы такие условия ведения бизнеса, которые конкурировали бы с ключевыми деловыми центрами АТР.

Создание необходимой инфраструктуры за счет государства — главное отличие режима ТОРов. За половину инфраструктурных объектов приморских территорий опережающего развития отвечает край — это дороги, системы водоснабжения и водоотведения. Данная работа по поручению Губернатора края Владимира Миклушевского осуществляется в проектном формате. Ввод всех объектов в эксплуатацию планируется до 31 декабря 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Официантку уволили за секс с Орландо Блумом
Элитные автомобили "Кортеж" будут переданы в Кремль в 2017 году. ФОТО
Официантку уволили за секс с Орландо Блумом
В Белом доме рассказали о «дискуссиях» по санкциям против России
Генсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГ
Посольство РФ в Лондоне советует россиянам не ездить в Британию
Экс-гендиректор «Седьмой студии» помещен под домашний арест
ФБР заинтересовалось зятем Трампа в связи с расследованием по РФ
Полиция начала проверку компании Учителя по запросу Поклонской
Закон о повышении МРОТ внесен в правительство
Спорт
Чего боится Глушаков? Как сборная России прячется от журналистов Национальная сборная России собралась в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию на сборы перед Кубком конфедераций
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля На грандиозном праздновании 70-летия кинофестиваля собрались самые яркие европейские, многие голливудские и даже некоторые российские кинозвезды. Все они попали в объектив фотографа «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
На рынке Петербурга стало больше недорогого нового жилья
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
В Петербурге появится первый частный ЗАГС
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь