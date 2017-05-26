Еще одно молочное предприятие-банкрот в Хабаровском крае не удалось продать на торгах

Хабаровск, 26 мая, AmurMedia.

В очередной раз сорвалась попытка продать молочное предприятие-банкрот в Хабаровском крае. На этот раз признаны недействительными торги по ОАО «Заря», которые прошли вчера, сообщает корр. ИА AmurMedia.

— Вчера прошли торги по ОАО «Заря». Торги были признаны несостоявшимися, так как был только один участник. Заявок было подано две, но одна из них не соответствовала требованиям. Решение о том, когда будут следующие торги, пока не принято, — сообщил организатор торгов— конкурсный управляющий ОАО «Заря» Руслан Савостин.

Напомним, начальная цена лота, состоящего из имущественного комплекса ОАО «Заря», составляла 95,923 млн рублей.

Ранее участники рынка сообщали, что торгами по «Заре» будто бы интересовалось хабаровское подразделение известной приморской молочной компании «Грин Агро». Это же предприятие пыталось до этого приобрести имущество другого молочного сельхозпредприятия-банкрота ОАО «Котиково» и даже подало жалобу в УФАС на действия арбитражного управляющего, которую УФАС удовлетворило.

Однако, как рассказал Руслан Савостин, среди участников вчерашних торгов по «Заре» этой компании не было.