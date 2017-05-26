«Теннис холл» построит бассейн в Ленинском районе Красноярска
Он расположится по ул. Ползунова, рядом с «Теннис холлом».
Он расположится по ул. Ползунова, рядом с «Теннис холлом».
На правобережье Красноярска скоро начнется строительство бассейна, сообщает
Строительство бассейная будет вестись благодаря
Жителям района уже был презентован эскизный проект, обсуждения еще продолжаются. По итогам переговоров с горожанами будет подписано соглашение, где инвестор пообещает за свой счет обустроить спортивную детскую площадку с зоной отдыха. Заявлено, что жители дома № 14 по ул. Юности сами примут работы у застройщика.
Муниципальный участок, где вскоре появится бассейн, был передан «Теннис холлу» в аренду в 2016 году. Кроме того, организация на данный момент реализует еще один проект на правом берегу Красноярска — обустраивает трехъярусную набережную.