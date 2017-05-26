«Теннис холл» построит бассейн в Ленинском районе Красноярска

На правобережье Красноярска скоро начнется строительство бассейна, сообщает пресс-служба администрации Ленинского района. Он расположится по ул. Ползунова, рядом с «Теннис холлом».

Строительство бассейная будет вестись благодаря частно-муниципальному партнерству. Он будет иметь размер 43×27 м, с пятью дорожками по 25 м. На сооружение объекта потребуется 150 млн рублей.

Жителям района уже был презентован эскизный проект, обсуждения еще продолжаются. По итогам переговоров с горожанами будет подписано соглашение, где инвестор пообещает за свой счет обустроить спортивную детскую площадку с зоной отдыха. Заявлено, что жители дома № 14 по ул. Юности сами примут работы у застройщика.

Муниципальный участок, где вскоре появится бассейн, был передан «Теннис холлу» в аренду в 2016 году. Кроме того, организация на данный момент реализует еще один проект на правом берегу Красноярска — обустраивает трехъярусную набережную.