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05:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Теннис холл» построит бассейн в Ленинском районе Красноярска

Он расположится по ул. Ползунова, рядом с «Теннис холлом».

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На правобережье Красноярска скоро начнется строительство бассейна, сообщает пресс-служба администрации Ленинского района. Он расположится по ул. Ползунова, рядом с «Теннис холлом».

Строительство бассейная будет вестись благодаря частно-муниципальному партнерству. Он будет иметь размер 43×27 м, с пятью дорожками по 25 м. На сооружение объекта потребуется 150 млн рублей.

Жителям района уже был презентован эскизный проект, обсуждения еще продолжаются. По итогам переговоров с горожанами будет подписано соглашение, где инвестор пообещает за свой счет обустроить спортивную детскую площадку с зоной отдыха. Заявлено, что жители дома № 14 по ул. Юности сами примут работы у застройщика.

Муниципальный участок, где вскоре появится бассейн, был передан «Теннис холлу» в аренду в 2016 году. Кроме того, организация на данный момент реализует еще один проект на правом берегу Красноярска — обустраивает трехъярусную набережную.

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