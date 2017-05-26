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08:01 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе почти на полгода перекроют несколько улиц города

С этого месяца началась реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» в Уфе.

Источник: РИА "Новости"

В этом году будет капитально отремонтировано 29 участков улично-дорожной сети. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

Так, например, с 23 мая по 20 октября 2017 года будет ограничено движение:

— по ул. Р. Зорге на участке от ул. 50 лет СССР до ул. Большая Гражданская;.

— по ул. Большая Гражданская на участке от ул. Р. Зорге до ул.50 лет Октября;.

— по пр. Салавата Юлаева на участке от ул. Мингажева до ул. 50 лет СССР.

Более того, во время ремонтных работ может быть перекрыто движение троллейбусов и трамваев по ул. Р. Зорге и Большая Гражданская. Уфимцам стоит заранее прокладывать свой маршрут.

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