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07:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Китай купил в Иркутской области лес на $273 млн в первом квартале 2017 года

Доля Поднебесной составила 76% от общего лесоэкспорта в регионе.

Источник: IrkutskMedia.ru

Китай стал лидером в лесоэкспорте Приангарья по итогам первого квартала 2017 года. Согласно данным, представленным в отчете о деятельности министерства лесного комплекса Иркутской области, на долю Поднебесной приходится 76% от всего экспорта региона, что составляет 273 млн долларов. В тройку крупных покупателей леса области вошли Япония — 37,9 млн долларов (10,6%) и Республика Корея — 10,1 млн долларов (2,8%). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт открытого правительства Иркутской области.

За первый квартал 2017 года (по данным таможенной статистики ФТС России) экспорт Иркутской области в секторе деревообрабатывающей промышленности составил 359,2 млн долларов. Основная доля экспорта приходится на поставки КЛМ, пиломатериалов, фанеры, древесного угля — 66,9% (240,34 млн долларов). Целлюлозно-бумажные изделия в структуре экспорта составляют 33,1% (118,87 млн долларов).

Лесоэкспортные операции осуществляются более чем с 40 странами дальнего и ближнего зарубежья. Основными потребителями стали: Китай — 273,1 млн долларов (76% от всего экспорта), Япония — 37,9 млн долларов (10,6%), Республика Корея — 10,1 млн долларов (2,8%), Германия — 6,6 млн долларов (1,8%), Египет — 2,3 млн долларов (0,6%), страны СНГ — 10,3 млн долларов (2,9%).

Налоговые поступления в бюджет региона от предприятий ЛПК за первый квартал 2017 года составили 1,6 млрд рублей, что больше в два раза по отношению к аналогичному периоду 2016-го.

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