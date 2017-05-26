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07:47 (мск), источник: Sibnovosti.ru

В Новосибирской области резко сократились объемы жилищного строительства

Объем строительных работ в регионе также сокращается, но не столь заметно.

Апрель оказался провальным для застройщиков Новосибирской области. В этом месяце они ввели в строй только 31,9 тыс. кв. м жилья, говорится в сообщении Новосибирскстата.

По данным статистического ведомства, это самый низкий месячный результат с начала 2017 года. Для сравнения, в марте в регионе было введено в строй 175,4 тыс. кв. м. Падение же в нынешнем апреле по сравнению с апрелем 2016 года составило 74%.

Всего за первые четыре месяца этого года в Новосибирской области введено 4,4 тыс. квартир или 312,2 тыс. кв. м жилья. Это значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года (477,3 тыс. кв. м).

Объем строительных работ в регионе также сокращается, но не столь заметно. В апреле 2017 года он составил 2,197 млрд руб. Это меньше, чем в марте, но больше, чем в январе или феврале. В целом за январь-апрель 2017-го этот показатель равен 7,853 млрд руб. — на 22,3% меньше, чем за четыре месяца 2016 года.

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