В Новосибирской области резко сократились объемы жилищного строительства

Апрель оказался провальным для застройщиков Новосибирской области. В этом месяце они ввели в строй только 31,9 тыс. кв. м жилья, говорится в сообщении Новосибирскстата.

По данным статистического ведомства, это самый низкий месячный результат с начала 2017 года. Для сравнения, в марте в регионе было введено в строй 175,4 тыс. кв. м. Падение же в нынешнем апреле по сравнению с апрелем 2016 года составило 74%.

Всего за первые четыре месяца этого года в Новосибирской области введено 4,4 тыс. квартир или 312,2 тыс. кв. м жилья. Это значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года (477,3 тыс. кв. м).