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07:23 (мск), источник: Вести Приморье

77 тысяч банок «Red Bull» под видом чайного напитка пытались ввезти во Владивосток

Должностными лицами таможенного поста Морской порт Владивосток в ходе таможенного досмотра контейнера, прибывшего из Вьетнама, были выявлены недостоверные сведения о содержащихся в нем товарах.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни, в декларации на товары были заявлены сведения о том, что ввозится безалкогольный негазированный чайный напиток со вкусом «Тыквы» и «Тамаринда», торговой марки «WONDERFARM».

Однако, фактически в данном контейнере, помимо указанных товаров был обнаружен другой товар — безалкогольной напиток с маркировкой «Red Bull» (торговая марта включена в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности — ТРОИС) и надписями на тайском языке (республика Таиланд) всего в количестве 77 тысяч банок, общим объемом более 19 тыс. литров и весом около 22 тонн.

В целях сокрытия данного товара в начале контейнера была выложена стенка из заявленного в декларации напитка в несколько рядов, а обнаруженный товар находился за нею, в середине контейнера, накрытый сверху и по бокам картоном и обмотанный плотной непрозрачной полимерной плёнкой.

В данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении участника внешнеэкономической деятельности дела об административном правонарушени.

Товар задержан и помещен на ответственное хранение.

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