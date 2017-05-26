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07:43 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Горячая вода вернулась в дома жителей семи районов Новосибирска

В Новосибирске завершился первый этап гидравлических испытаний в зоне ТЭЦ-5, сотрудники нашли 263 дефекта, рассказали в пресс-службе компании.

Горячая вода вернулась в дома жителей семи районов Новосибирска, об этом сообщает пресс-служба компании «СИБЭКО».

В Новосибирске завершился первый этап гидравлических испытаний в зоне ТЭЦ-5. Во время испытаний выявлено 263 дефекта, 104 уже успели устранить.

«Первым абонентам, находящимся в зоне ТЭЦ-5, подача горячего водоснабжения была возобновлена 18 мая. Треть абонентов была подключена к 25 мая, оставшимся абонентам горячая вода будет подана 26 мая. По отдельным участкам со сложными видами ремонта теплотрасс — переход через автомагистрали, прокладка трубопровода методом протягивания — подача будет возобновлена 27—31 мая: участки на пересечении ул. Автогенной — Никитина, участка по ул. Артиллерийской, Крестьянской, Сурикова, Ползунова, Национальной, Коминтерна», — рассказали в компании.

Горячая вода вернулась в дома жителей Советского, Дзержинского, Железнодорожного, Заельцовского, Центрального, Первомайского и Калининского районов. В Октябрьском районе горячая вода в домах появилась частично.

«По ул. Артиллерийской горячая вода будет подана 30 мая, а по ул. Пешеходная — 31 мая», — добавили в пресс-службе компании.

С июня горячую воду отключат на левом берегу. Подробный список улиц по ссылке.

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