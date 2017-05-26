График отключения горячей воды в Новосибирске с 29 мая по 9 июня

Горячую воду подали в первые дома зоны ТЭЦ-5 (список попавших под отключения улиц), отключенные еще с 15 мая. За сутки 25 мая количество отключенных объектов сократилось на 558 — до 1684. Масштабные подключения запланированы на 26 мая до 24 часов.

В воскресенье, 28 мая, с 8 часов утра начнется расхолаживание сетевой воды по зоне ТЭЦ-4 в Заельцовском и Калининском районе Новосибирска. Это связано с гидравлическими испытаниями, которые проводит АО «СИБЭКО». Окончание испытаний (максимальный срок) запланировано на 9 июня.

Под отключения в зоне ТЭЦ-4 попадают дома по ул. Аэропорт, ул. Бардина, ул. Минина, ул. Светлановской, ул. Катодной, ул. Северной, ул. Весенней, ул. Тимирязева, ул. Вавилова, ул. Дачной, ул. Перевозчикова, Красному проспекту (от пл. Калинина до ул. Северной), ул. Дмитрия Донского, ул. Залесского, ул. Жуковского, ул. Дуси Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского), ул. Плановой (четные номера домов от метродепо до ул. Тимирязева), ул. Танковой, ул. Кавалерийской, ул. Новой, ул. Овражной, ул. Каунасской, ул. Кропоткина, ул. Деповской, ул. Пулеметной.

В воскресенье, 31 мая, с 8 часов утра начнется расхолаживание сетевой воды по зоне ТЭЦ-3 и Кировской котельной № 1. Максимальный срок отключения горячей воды — до 12 июня.

Под испытания на ТЭЦ-3 и Кировской котельной № 1 попадают сети в Ленинском и Кировском районах — по ул. Петропавловской, ул. Станиславского, ул. Костычева, ул. Дружбы, ул. Серафимовича, ул. Римского-Корсакова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, ул. Вертковской, ул. Степной, ул. Пархоменко, ул. Плахотного, ул. Котовского, ул. Тульской, ул. Бурденко, ул. Бетонной, ул. Мира, Северо-Чемскому жилмассиву, п. Затон, ул. 2-й Станционной, ул. Широкой, ул. Невельского, ул. Колхидской, ул. Спортивной, ул. Филатова, ул. Титова, ул. Оборонной, ул. Волховской, Троллейному жилмассиву, Западному и Юго-Западному жилмассиву, жилмассиву «Чистая слобода», ул. Петухова, ул. Зорге, ул. Виктора Уса, ул. Паласса, Акатуйскому жилмассиву, Северному проезду.

В Первомайском районе до 24 часов 26 мая должны подключить 80 объектов, питаемых от котельной «НЭРЗ» филиала ОАО «Желдормаш» (ул. Электровозная, 2). Под отключения попали улицы Аксенова, Сызранская, Тенистая, Бердское шоссе, Новоселов, 1-я Механическая. Также на 26 мая запланировано подключение 122 объектов по улицам 1-я Каштановая, Ученическая, Шукшина, Твардовского, Пришвина, Березовая, Приграничная, Одоевского, Плановая, Радужная. Это связано с гидравлическими испытаниями теплосетей котельной ООО «Строй-ТЭКС» (ул. Приграничная, 2).

В Заельцовском районе 26 мая подключат дома по Мочищенскому шоссе, улицам Гастелло, Байкальская, Ботаническая, Красногорская, Ереванская, Красный проспект — дома № 179а и 181. С 23 мая там проводятся ремонтные работы на котельной ООО «СИАСК-Энерго», сообщили VN.ru в диспетчерской ЖЭУ «Ботанический». На сервисе «Мой Новосибирск» эти объекты значатся как отключенные с 9 утра 25 мая. Отключено 48 объектов. Также сегодня завершаются ремонтные работы на ЦТП-43 по ул. Кубовой и на ЦТП-17 по ул. Земнухова, Родники, Тюленина, Кочубея. Горячая вода там отсутствует с 24 мая.

Список подключенных жилых объектов по зоне ТЭЦ-5

Советский район: по ул. Ветлужская, Гидромонтажная, Динамовцев, Красноуфимская, Летняя, Молодости, Мухачева, Нагорная, Новоморская, Печатников, Приморская, Сердюкова, Смоленская, Софийская, Энгельса, 40 лет Комсомола. Горячее водоснабжение было подано абонентам вечером 17 мая. С 22 мая по 3 июня эти объекты отключили повторно в связи с плановыми ремонтными работами на котельной.

Дзержинский район: по ул. Айвазовского, Б. Богаткова, Бродского, Васнецова, Волжская, Волочаевская, ул. Гоголя, Гусинобродское шоссе, проспект Дзержинского, Доватора, Есенина, Коминтерна, Кошурникова, Куприна, Левитана, Селезнева, Толбухина — горячее водоснабжение возобновится 26 мая, по ул. Трикотажная — 30 мая.

Железнодорожный район: по ул. 1905 года, Бурлинская, Нарымская, Сибирская, Советская, Челюскинцев, Шамшурина — горячее водоснабжение возобновится 26 мая, а по ул. Вокзальная магистраль горячая вода была подана 17 мая.

Заельцовский район: по Линейному ж/м подача горячего водоснабжения будет восстановлена 26 мая, а на ул. Линейная, от ул. Нарымская-Плановая в сторону р. Обь, подача горячей воды была восстановлена 18 мая.

Октябрьский район: по ул. Автогенная, Б. Богаткова, Белинского, Воинская, Грибоедова, Долидовича, Дунайская, Карла Либкнехта, Кирова, Коммуностроевская, Кошурникова, Крамского, Ленинградская, Лескова, Лобова, Московская, Нижегородская, Никитина, Панфиловцев, Пролетарская, Толстого, Тургенева, Чехова, Шевченко — горячее водоснабжение возобновится 26 мая, горячее водоснабжение на Восточном жилом массиве, Ключ-Камышенском плато, Вилюйской и Выборной — горячая вода подана 25 мая, по ул. Артиллерийской горячая вода будет подана 30 мая, а по ул. Пешеходная — 31 мая.

Центральный район: по ул. Военная, Гоголя, Демьяна Бедного, Депутатская, Державина, Достоевского, Ермака, Ипподромская, Каменская, Крылова, Чаплыгина, Романова, Мичурина, Некрасова, Ольги Жилиной, Октябрьская, Орджоникидзе, Островского, Партизанская, Писарева, Семьи Шамшиных, Селезнева, Советская, Фрунзе горячее водоснабжение будет подано 26 мая.

Первомайский район: по ул. Баумана, Героев Революции, Красный факел, Марии Ульяновой, Марата, Первомайская, Пожарского, Тельмана, Физкультурная, Чапаева, Эйхе — части абонентов горячая вода подана 25 мая.

Калининский район: микрорайон «Снегири»: ул. Тайгинская, ул. Курчатова, ул. Красных Зорь, ул. Рассветная; микрорайон «Родники»: ул. Кочубея, ул. Родники, ул. Краузе, ул. Тюленина, ул. Земнухова, ул. Свечникова, ул. Гребенщикова горячее водоснабжение подано 17 мая.