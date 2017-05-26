Массовые проверки ремонтируемых дорог начались в регионе

Еще вчера пробки на Немировича-Данченко, одной из «горе-дорог» Новосибирска, достигали нескольких километров, 20-сантиметровые ямы отрывали у легковушек колеса. А сегодня частично отремонтированную многополосную магистраль проверяет комиссия регионального Минтранса.
На этот участок дорожного полотна выделено больше 260 миллионов рублей. Проверят каждый израсходованный рубль. Протяженность участка — 2783 метра, ширина проезжей части — 28−32 метра. Дата сдачи объекта в эксплуатацию по контрактному графику — первое октября 2017 года.
Однако подрядчики заявили, что закончат работы на месяц раньше. Самые значимые объекты, которые вошли в проект «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирске, это улицы Станционная, Станиславского, Кирова, Мочищенское шоссе. Цена вопроса больше — миллиарда 35-ти миллионов рублей. Ремонт дорог в Бердске обойдется в 51 миллион, в Оби — 82 миллиона, в Искитиме — 71 миллион рублей.
— На тех объектах, которые мы посмотрели, подрядчики опережают графики, предусмотренные контрактами. Серьезных замечаний к технологиям по выполнению стандартов у контрольных надзорных органов нет. Мы постоянно мониторим ситуацию, — говорит заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов.
Большое внимание в этом году уделят и областным автострадам. Отремонтируют Ленинско-Кузнецкое направление, Ордынскую трассу, Колыванское шоссе. В планах — увеличить дорожную сеть Восточного объезда, там слишком большая концентрация ДТП. Всего в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году потратят два миллиарда 242 миллиона рублей.
— Создана рабочая группа совместно с Минтрансом, ГИБДД, мэрией и организациями ОНФ. Выезжаем на конкретный участок, смотрим на сроки и качество. Затем делаем вырезку асфальта, и каждое ведомство дает свое заключение, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Смогут ли дорожники сделать безопасные и качественные дороги, специалисты дадут оценку уже в следующем году. Проверить это легко — сравнить количество ДТП на конкретном участке за один и тот же период.