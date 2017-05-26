В первом квартале средняя зарплата выросла на 11% и составила 5200 леев
Средняя зарплата в первом квартале этого года составила 5200 леев. Это на 11% больше, чем год назад.
Средняя зарплата в первом квартале этого года составила 5200 леев. Это на 11% больше, чем год назад.
В бюджетном секторе средний заработок составил 4725 леев — с повышением на 12%. В реальном секторе — 5430 леев.
Больше остальных — в среднем 11 с половиной тысяч леев —
Самые низкие зарплаты — около трех с половиной тысяч леев — получают сотрудники гостиничной отрасли, общепита и культурной сферы.
Зарплата аграриев немногим выше. В то же время, на 20 с лишним процентов увеличилась зарплата некоторых категорий врачей и социальных работников, а также госслужащих.