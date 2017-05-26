В первом квартале средняя зарплата выросла на 11% и составила 5200 леев

В бюджетном секторе средний заработок составил 4725 леев — с повышением на 12%. В реальном секторе — 5430 леев.

Больше остальных — в среднем 11 с половиной тысяч леев — по-прежнему получают сотрудники сферы информационных технологий. В финансовой сфере средняя зарплата достигает десяти тысяч. На третьем месте по уровню оплаты труда — энергетический сектор.

Самые низкие зарплаты — около трех с половиной тысяч леев — получают сотрудники гостиничной отрасли, общепита и культурной сферы.

Зарплата аграриев немногим выше. В то же время, на 20 с лишним процентов увеличилась зарплата некоторых категорий врачей и социальных работников, а также госслужащих.