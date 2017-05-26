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08:02 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

12 участков в Солнцах-2 выставят на торги по сниженной цене

Территории пытаются продать уже в четвертый раз.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

12 участков в новом районе города Солонцы-2 выставят на продажу в четвертый раз. Их стоимость чиновники городской администрации снизили на несколько миллионов. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте мэрии.

Так, самый дешевый участок мэрия собирается отдать за 15 млн рублей, самый дорогой — за 43,6 млн рублей. При этом в последний раз территории предлагали купить от 19 до 49 млн рублей за участок. Когда именно состоится аукцион, в мэрии не сообщили.

Территории предназначены для застройщиков. Общая площадь земель составляет 180 тыс. кв. метров. На участках подрядчики могут строить многоэтажки. Однако им придется вложить большие средства не только в строительство, но и в развитие инфраструктуры.

Отметим, что на первых торгах мэрия выставляла земли за 638 млн рублей, но замерщики посчитали стоимость слишком высокой и сбавили ее на 30%. После этого стоимость снижали еще два раза.

Добавим, что часть земель в «Солонцах-2» уже забронирована под гипермаркет IKEA. Также в микрорайоне ведется строительство комплекса социального жилья. Кроме того, мэрия уже зарезервировала несколько участков под строительство новой дороги, проект которой обещают спроектировать в сентябре 2017 года.

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