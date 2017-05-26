В Челябинской области провалили программу по строительству сельских дорог

На Южном Урале сорвали план по строительству сельских дорог. В 2016 году в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года» подрядчики должны были проложить 15,33 километра трасс. Однако не сдан ни один объект.

Аналогичная ситуация сложилась и в других регионах. Помимо Южного Урала, нулевые показатели продемонстрировали Орловская, Рязанская, Новосибирская области, а также Республика Дагестан.

«Всего в рамках реализации федеральной целевой программы были заключены соглашения с 49 регионами на сумму 5,43 миллиарда рублей. Кассовое исполнение составило 4,4 миллиарда или 81,1%. По итогам 2016 года из 558,9 километров, предусмотренных к вводу заключенными соглашениями, регионами введено 351,5 километров», — прокомментировали в Счетной Палате РФ.

Контракты с регионами заключал Росавтодор. В пресс-службе ведомства всю вину за срыв плана переложили на регионы.

«Выявленные аудиторами Счетной Палаты РФ нарушения, касаются работы дорожных служб, подчиняющихся региональным (областным, городским, муниципальным) властям, которые в силу разных причин не использовали средства (межбюджетные трансферты регионам РФ), предоставленные Росавтодором на поддержку местных дорожных программ», — прокомментировали «Уралинформбюро» в пресс-службе Росавтодора.

На данный момент многомиллиардные госсубсидии возвращены в бюджет, дорожникам выписаны штрафы. Проверку по факту срыва программы проводят Генпрокуратура и ФСБ.