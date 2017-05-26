Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Опубликованы снимки бункера с золотом следователя из Таджикистана
Болгарский министр поправила Путина после его слов
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Знарок прогрессирует, почему же Россия вновь без золота?
Фетисов: У России могут появиться комплексы
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Каменских откровенно поведала о причинах лишнего веса - СМИ
Похудевшая Максакова сделала стрижку под мальчика
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
10В тени красоты
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
08:16 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Челябинской области провалили программу по строительству сельских дорог

Не сдан ни один объект.

Источник: УралИнформБюро

На Южном Урале сорвали план по строительству сельских дорог. В 2016 году в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года» подрядчики должны были проложить 15,33 километра трасс. Однако не сдан ни один объект.

Аналогичная ситуация сложилась и в других регионах. Помимо Южного Урала, нулевые показатели продемонстрировали Орловская, Рязанская, Новосибирская области, а также Республика Дагестан.

«Всего в рамках реализации федеральной целевой программы были заключены соглашения с 49 регионами на сумму 5,43 миллиарда рублей. Кассовое исполнение составило 4,4 миллиарда или 81,1%. По итогам 2016 года из 558,9 километров, предусмотренных к вводу заключенными соглашениями, регионами введено 351,5 километров», — прокомментировали в Счетной Палате РФ.

Контракты с регионами заключал Росавтодор. В пресс-службе ведомства всю вину за срыв плана переложили на регионы.

«Выявленные аудиторами Счетной Палаты РФ нарушения, касаются работы дорожных служб, подчиняющихся региональным (областным, городским, муниципальным) властям, которые в силу разных причин не использовали средства (межбюджетные трансферты регионам РФ), предоставленные Росавтодором на поддержку местных дорожных программ», — прокомментировали «Уралинформбюро» в пресс-службе Росавтодора.

На данный момент многомиллиардные госсубсидии возвращены в бюджет, дорожникам выписаны штрафы. Проверку по факту срыва программы проводят Генпрокуратура и ФСБ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Октябрьской революции предрекают амнистию
В Белом доме рассказали о «дискуссиях» по санкциям против России
Генсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГ
Times узнала подробности подготовки теракта в Манчестере
Экс-президент Бразилии потребовала аннулировать ее импичмент
ФБР заинтересовалось зятем Трампа в связи с расследованием по РФ
Полиция начала проверку компании Учителя по запросу Поклонской
Закон о повышении МРОТ внесен в правительство
Спорт
Чего боится Глушаков? Как сборная России прячется от журналистов Национальная сборная России собралась в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию на сборы перед Кубком конфедераций
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля На грандиозном праздновании 70-летия кинофестиваля собрались самые яркие европейские, многие голливудские и даже некоторые российские кинозвезды. Все они попали в объектив фотографа «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
В Мытищах и Внуково появится метро
В Думе предложили штрафовать на 100 000 руб. за шум ночью
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь