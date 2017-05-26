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08:15 (мск), источник: АиФ Челябинск

МУП «ЧелябГЭТ» прекратит перевозку пассажиров

Причиной стали многомиллионные долги перед налоговиками.

Челябинск, 26 мая, — Евгений Талыпов, «АиФ-Челябинск». МУП «Челябинский городской электрический транспорт» прекратит обслуживать пассажиров: 18 арбитражный апелляционный суд встал на сторону федеральной налоговой службы и признал предприятие банкротом, введя процедуру наблюдения.

«Признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований кредиторов муниципального унитарного предприятия “Челябинский городской электрический транспорт” требование Федеральной налоговой службы в размере 554 млн 361 тыс 475 руб. 68 коп. — недоимки по налогам и иным обязательным платежам» — говорится в постановлении суда.

Временным конкурсным управляющим назначен Николай Кайкы.

Как рассказал корреспонденту АиФ-Челябинск начальник управления транспорта Роман Болотов, все функции возьмёт на себя вновь созданное частое предприятие, учредителем которого будет муниципалитет.

«Пассажирам не о чем беспокоится. Нами будет применена точная такая же схема, как с автобусным предприятием: сотрудники, которые захотят, а также всё имущество, которые не обходимо для обслуживания пассажиров, будет передано новому предприятию» — утонил Болотов.

Он также добавил, что возникшая сегодня ситуация — это результат ошибок прежних властей, которые подрывали финансовое состояние транспортных предприятий, путем открытия дублирующих маршрутов и недофинансированием.

По данным источников нашего издания, на пост директора нового предприятия рассматривают кандидатуру экс-директора МУП «ЧелябГЭТ» Сергея Газенкампфа.

Напомним, что впервые налоговая служба обратилась в арбитражный суд для призвания МУП «ЧелябГЭТ» банкротом 29 января 2016 года.

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