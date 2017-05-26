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08:14 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске строительство нового терминала в аэропорту начнется в 2018 году

Строительство нового терминала в аэропорту Челябинска начнется в следующем году. Об этом стало известно по итогам совещания губернатора Бориса Дубровского с собственниками челябинского аэропорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

«Сегодня наша задача обсудить текущий статус по вопросу развития аэропорта, потому что никто не решится встречать руководителей двадцати государств, если город, представляющий страну, не соответствует самым современным требованиям», — отметил губернатор.

Председатель совета директоров «AEON Corporation» Роман Троценко высоко оценил результаты проведенного в южноуральской столице архитектурного конкурса по выбору будущего облика воздушных ворот. Он отметил, что предложенное решение представляет новую эстетику города и области, а, кроме того, конструкция удобна и может быть воплощена в жизнь.

Так, проектирование нового здания пассажирского терминала внутренних линий планируется завершить в феврале 2018 года. Инвестор планирует вложить в строительство 2,9 млрд руб. Завершить строительство терминала с перроном предполагается в декабре 2019 года. Пропускная способность нового терминала составит 2 млн пассажиров в год. «К 2020 году мы будем иметь новый терминал, с перроном, перенесенным пунктом пропуска и тремя телетрапами, и сможем принять любое мероприятие», — добавил Роман Троценко.

Отметим, что в июле 2017 года откроется бесплатная перехватывающая парковка в районе аэропорта, рассчитанная на 1 тыс. машиномест. После запуска парковки остановка на обочинах дороги, ведущей к аэропорту, будет запрещена.

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