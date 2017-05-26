В Челябинске строительство нового терминала в аэропорту начнется в 2018 году

«Сегодня наша задача обсудить текущий статус по вопросу развития аэропорта, потому что никто не решится встречать руководителей двадцати государств, если город, представляющий страну, не соответствует самым современным требованиям», — отметил губернатор.

Председатель совета директоров «AEON Corporation» Роман Троценко высоко оценил результаты проведенного в южноуральской столице архитектурного конкурса по выбору будущего облика воздушных ворот. Он отметил, что предложенное решение представляет новую эстетику города и области, а, кроме того, конструкция удобна и может быть воплощена в жизнь.

Так, проектирование нового здания пассажирского терминала внутренних линий планируется завершить в феврале 2018 года. Инвестор планирует вложить в строительство 2,9 млрд руб. Завершить строительство терминала с перроном предполагается в декабре 2019 года. Пропускная способность нового терминала составит 2 млн пассажиров в год. «К 2020 году мы будем иметь новый терминал, с перроном, перенесенным пунктом пропуска и тремя телетрапами, и сможем принять любое мероприятие», — добавил Роман Троценко.

Отметим, что в июле 2017 года откроется бесплатная перехватывающая парковка в районе аэропорта, рассчитанная на 1 тыс. машиномест. После запуска парковки остановка на обочинах дороги, ведущей к аэропорту, будет запрещена.