В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе

29 мая в Калининском районе, с 10 до 18 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Мушникова, 1, 1/1, 3, 5, 5/1, 7, 9, 9/1, 9/2, 9/3.

30 мая в Орджоникидзевском районе, с 10 до 20 часов холодное водоснабжение приостановят по следующим адресам:

ул. Вологодская, 52, 54, 54/1, 56, 58;.

ул. Кольцевая, 191, 185/1, 183, 185;.

ул. Коммунаров, 56, 58, 60, 62;.

ул. Суворова, 55;.

ул. Хмельницкого, 65, 67, 69, 71, 71/1, 70, 68.

31 мая в Калининском районе, с 10 до 24 часов холодную воду отключат на ул. Гвардейская, 58/2.

1 июня в Советском районе, с 10.30 до 20.30 подача горячей и холодной воды будет приостановлена по следующим адресам:

ул. Бабушкина, 17а, 19;.

ул. Ст. Халтурина, 41/1;.

переулок Дачный, 4.