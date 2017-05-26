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08:12 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе

УФА, 26 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило об очередном отключении воды в домах для проведения ремонтных работ.

29 мая в Калининском районе, с 10 до 18 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Мушникова, 1, 1/1, 3, 5, 5/1, 7, 9, 9/1, 9/2, 9/3.

30 мая в Орджоникидзевском районе, с 10 до 20 часов холодное водоснабжение приостановят по следующим адресам:

ул. Вологодская, 52, 54, 54/1, 56, 58;.

ул. Кольцевая, 191, 185/1, 183, 185;.

ул. Коммунаров, 56, 58, 60, 62;.

ул. Суворова, 55;.

ул. Хмельницкого, 65, 67, 69, 71, 71/1, 70, 68.

31 мая в Калининском районе, с 10 до 24 часов холодную воду отключат на ул. Гвардейская, 58/2.

1 июня в Советском районе, с 10.30 до 20.30 подача горячей и холодной воды будет приостановлена по следующим адресам:

ул. Бабушкина, 17а, 19;.

ул. Ст. Халтурина, 41/1;.

переулок Дачный, 4.

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