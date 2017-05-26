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09:31 (мск), источник: Informburo.kz

Больше всего денег на строительство дорог выделяют три города Казахстана

Расходы госбюджета на строительство и реконструкцию автодорог в 2017 году составят 271,1 млрд тенге.

Источник: Informburo.kz

Строящаяся в Казахстане межрегиональная сеть автодорог 1-ой и 2-ой категории по госпрограмме «Нурлы Жол» позволит сократить среднее время поездки к 2020 году на 23%, посчитали эксперты energyprom.kz.

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Расходы госбюджета на строительство и реконструкцию автодорог в текущем году составят 271,1 млрд тенге (на 0,9% больше, чем в 2016 году). Аналитики отметили, что при этом на строительство и реконструкцию дорог 1-ой и 2-ой категории выделяется 96,1 млрд тенге. На реализацию 1 километра автодорожного полотна 1-ой и 2-ой категории в 2016 году в среднем приходилось 300 млн тенге.

При этом на развитие местной транспортной инфраструктуры выделено 175 млрд тенге. Из которых 72% или 125,7 млрд тенге приходится на 18 приоритетных точек. Из них на четыре агломерации выделено 91,8 млрд тенге, на 14 городов второго уровня — 33,9 млрд тенге. На Астанинскую агломерацию, как на транспортно-логистический центр страны, определено 50,6 млрд тенге.

Из всех расходов бюджета Астанинской агломерации 13% приходится на развитие транспортной инфраструктуры. Также большое внимание автодорогам уделяется в Караганде — 12% и в Усть-Каменогорске — 10%.

На конец 2016 года протяженность автодорог 1-ой и 2-ой категории в Казахстане составила 7,4 тысячи километров или 30% от дорог республиканского значения. До конца 2017 года показатель должен достичь 32%, а к 2020 году — 50%. В течение последующих четырёх лет будет построено ещё 5,4 тысячи километров магистралей.

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