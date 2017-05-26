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11:50 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На зарплаты кубанским бюджетникам выделили 750 миллионов

КРАСНОДАР, 26 мая, ФедералПресс. В этом году будет выделено 750 миллионов рублей на зарплаты работников бюджетной сферы. Об этом сообщил заместитель руководителя региона Игорь Галась на пресс-конференции, состоявшейся в администрации Краснодарского края.

Повышенное внимание в крае по-прежнему уделяется повышением средней зарплаты отдельным категориям работников социальной сферы, сообщает официальный сайт Краснодарского края.

«На достижение целевых показателей в текущем бюджете 2017 года направляется 18,5 млрд рублей, что на 3,3 млрд рублей больше по сравнению с 2016 годом», — подчеркнул вице-губернатор.

Эти расчеты сделаны на основе средней заработной платы в размере 25,5 тыс. рублей. Однако с учетом положительной динамики в экономике новая оперативная оценка средней заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц повышена до 26 тыс. рублей.

«В связи с этим в целях достижения установленных указами показателей дополнительная потребность в средствах на повышение зарплат бюджетникам составит порядка 750 млн рублей. Эти деньги будут учтены в проекте краевого бюджета очередными поправками», — акцентировал Галась.

«ФедералПресс» напоминает, что в первом квартале зарплата в Прикамье выросла на 5,2%.

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