На зарплаты кубанским бюджетникам выделили 750 миллионов
КРАСНОДАР, 26 мая, ФедералПресс. В этом году будет выделено 750 миллионов рублей на зарплаты работников бюджетной сферы. Об этом сообщил заместитель руководителя региона Игорь Галась на
КРАСНОДАР, 26 мая, ФедералПресс. В этом году будет выделено 750 миллионов рублей на зарплаты работников бюджетной сферы. Об этом сообщил заместитель руководителя региона Игорь Галась на
Повышенное внимание в крае
«На достижение целевых показателей в текущем бюджете 2017 года направляется 18,5 млрд рублей, что на 3,3 млрд рублей больше по сравнению с 2016 годом», — подчеркнул
Эти расчеты сделаны на основе средней заработной платы в размере 25,5 тыс. рублей. Однако с учетом положительной динамики в экономике новая оперативная оценка средней заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц повышена до 26 тыс. рублей.
«В связи с этим в целях достижения установленных указами показателей дополнительная потребность в средствах на повышение зарплат бюджетникам составит порядка 750 млн рублей. Эти деньги будут учтены в проекте краевого бюджета очередными поправками», — акцентировал Галась.
«ФедералПресс» напоминает, что в первом квартале зарплата в Прикамье выросла на 5,2%.