На зарплаты кубанским бюджетникам выделили 750 миллионов

Повышенное внимание в крае по-прежнему уделяется повышением средней зарплаты отдельным категориям работников социальной сферы, сообщает официальный сайт Краснодарского края.

«На достижение целевых показателей в текущем бюджете 2017 года направляется 18,5 млрд рублей, что на 3,3 млрд рублей больше по сравнению с 2016 годом», — подчеркнул вице-губернатор.

Эти расчеты сделаны на основе средней заработной платы в размере 25,5 тыс. рублей. Однако с учетом положительной динамики в экономике новая оперативная оценка средней заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц повышена до 26 тыс. рублей.

«В связи с этим в целях достижения установленных указами показателей дополнительная потребность в средствах на повышение зарплат бюджетникам составит порядка 750 млн рублей. Эти деньги будут учтены в проекте краевого бюджета очередными поправками», — акцентировал Галась.

«ФедералПресс» напоминает, что в первом квартале зарплата в Прикамье выросла на 5,2%.