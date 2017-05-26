Минэнерго Казахстана прокомментировало решение ОПЕК

Сообщается, что 25 мая текущего года участники встречи в Вене договорились продлить существующий уровень снижения в мире. Он будет составлять 1,8 миллиона баррелей в сутки. Срок соглашения будет действовать 9 месяцев, начиная со второго полугодия 2017 года. Казахстан, как отметили в ведомстве, намерен продолжить выполнять свои обязательства при текущей квоте на сокращение добычи на уровне 20 тысяч баррелей в сутки. При этом в ноябре 2017 года возможен пересмотр условий по обязательствам с учетом конъюнктуры на мировом рынке нефти.

«Как и ранее заявлялось, Казахстан выполняет принятые ранее обязательства перед ОПЕК. Добыча нефти в стране составляет в среднем 1,673 тысячи баррелей в сутки, при этом последние два месяца наблюдался небольшой рост. В мае-июне намечается снижение уровня добычи и в целом по полугодию обязательства будут выполнены полностью», — отметили в Минэнерго.