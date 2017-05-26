Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Порошенко поручил выдать паспорта жителям Донбасса и Крыма
Месячный доход на "нормальную жизнь" в РФ подсчитали аналитики
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ: Роналду грозит тюремный срок от 15 месяцев до 5 лет
СМИ: Кубок конфедераций в России станет последним
Как за собой ухаживает 64-летняя жена президента Франции (фото)
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Каменских откровенно поведала о причинах лишнего веса - СМИ
Похудевшая Максакова сделала стрижку под мальчика
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
9Теракт в Манчестере
8«Суперлюди» Японии
09:20 (мск), источник: Tengrinews

Минэнерго Казахстана прокомментировало решение ОПЕК

Казахстан приветствует и поддерживает страны ОПЕК и не ОПЕК в соглашении о продлении сокращения добычи нефти для сохранения приемлемых цен на рынке, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Источник: Tengrinews

Сообщается, что 25 мая текущего года участники встречи в Вене договорились продлить существующий уровень снижения в мире. Он будет составлять 1,8 миллиона баррелей в сутки. Срок соглашения будет действовать 9 месяцев, начиная со второго полугодия 2017 года. Казахстан, как отметили в ведомстве, намерен продолжить выполнять свои обязательства при текущей квоте на сокращение добычи на уровне 20 тысяч баррелей в сутки. При этом в ноябре 2017 года возможен пересмотр условий по обязательствам с учетом конъюнктуры на мировом рынке нефти.

«Как и ранее заявлялось, Казахстан выполняет принятые ранее обязательства перед ОПЕК. Добыча нефти в стране составляет в среднем 1,673 тысячи баррелей в сутки, при этом последние два месяца наблюдался небольшой рост. В мае-июне намечается снижение уровня добычи и в целом по полугодию обязательства будут выполнены полностью», — отметили в Минэнерго.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Женщина-водитель въехала в кафе, где сидели 30 человек
В Белом доме рассказали о «дискуссиях» по санкциям против России
Генсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГ
Times узнала подробности подготовки теракта в Манчестере
Мединский прокомментировал обыски в «Гоголь-центре»
ФБР заинтересовалось зятем Трампа в связи с расследованием по РФ
Дилма Руссефф потребовала вернуть ей пост президента Бразилии
Премьер Черногории прокомментировал инцидент с Трампом в Бельгии
Спорт
Чего боится Глушаков? Как сборная России прячется от журналистов Национальная сборная России собралась в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию на сборы перед Кубком конфедераций
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля На грандиозном праздновании 70-летия кинофестиваля собрались самые яркие европейские, многие голливудские и даже некоторые российские кинозвезды. Все они попали в объектив фотографа «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
В Мытищах и Внуково появится метро
В Думе предложили штрафовать на 100 000 руб. за шум ночью
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь