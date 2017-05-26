Новый Завод Каменска-Уральского газифицируют к 2018 году
В проект инвестируют 93 миллиона рублей.
В проект инвестируют 93 миллиона рублей.
АО «ГАЗЭКС» начинает строительство газопровода в
Также объекты закольцовки протяженностью более 1,5 километра будут выполнены в деревне Кодинка.
Как рассказал в ходе
Для транспортировки газа в Новый Завод необходимо проложить почти 3 километра газопроводов высокого давления, 21 километр газопроводов низкого давления, а также 3 шкафных газораспределительных пункта. Строительство идет с 2016 года силами АО «Газмонтаж». Запуск объектов запланирован в 2018 году. В результате к сетям газораспределения смогут подключиться около 500 индивидуальных домовладений.
В целом инвестиции «ГАЗЭКСа» в развитие газификации на юге Свердловской области в 2017 году составят 105 миллионов рублей, сообщили «Уралинформбюро» в