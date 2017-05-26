Транспортная развязка на трассе Казань-Боровое Матюшино будет на бетонном основании

— Цементобетонное покрытие позволит избежать колейности, а верхняя конструкция дорожной одежды из асфальтобетона избавит дорогу от пыли, — отметил замминистра, передает «Бизнес Online».

По словам гендиректора компании «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова, первый бетон в основание дороги положат уже в конце июня.

— Работы по строительству развязки планируем закончить в октябре. А ввод объекта в эксплуатацию планируется в первом квартале 2018 года, — сказал Мочалов.

Напомним, строить дороги на основе бетона предложил президент РТ Рустам Минниханов. По его словам, такая дорога по эксплуатации намного эффективнее стандартных.