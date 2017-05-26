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09:57 (мск), источник: Prokazan.ru

Транспортная развязка на трассе Казань-Боровое Матюшино будет на бетонном основании

Транспортная развязка на трассе Казань-Боровое Матюшино будет на цементобетонном основании. Об этом накануне сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

 — Цементобетонное покрытие позволит избежать колейности, а верхняя конструкция дорожной одежды из асфальтобетона избавит дорогу от пыли, — отметил замминистра, передает «Бизнес Online».

По словам гендиректора компании «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова, первый бетон в основание дороги положат уже в конце июня.

 — Работы по строительству развязки планируем закончить в октябре. А ввод объекта в эксплуатацию планируется в первом квартале 2018 года, — сказал Мочалов.

Напомним, строить дороги на основе бетона предложил президент РТ Рустам Минниханов. По его словам, такая дорога по эксплуатации намного эффективнее стандартных.

Ранее сообщалось, что компания «Сувар Девелопмент» начала строительство новой транспортной развязки на трассе Казань-Боровое Матюшино за 230 млн рублей, из них 115 млн рублей — средства, выделенные из республиканского бюджета. Общая протяженность проекта превысит 1750 погонных метров, общая протяженность проездов — 5,4 километра. Развязка будет иметь заезды и выезды к жилым комплексам «Южный парк», «Времена года» и «Станция Спортивная».

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