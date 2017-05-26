Транспортная развязка на трассе Казань-Боровое Матюшино будет на бетонном основании
Транспортная развязка на трассе
Транспортная развязка на трассе
— Цементобетонное покрытие позволит избежать колейности, а верхняя конструкция дорожной одежды из асфальтобетона избавит дорогу от пыли, — отметил замминистра, передает «Бизнес Online».
По словам гендиректора компании «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова, первый бетон в основание дороги положат уже в конце июня.
— Работы по строительству развязки планируем закончить в октябре. А ввод объекта в эксплуатацию планируется в первом квартале 2018 года, — сказал Мочалов.
Напомним, строить дороги на основе бетона предложил президент РТ Рустам Минниханов. По его словам, такая дорога по эксплуатации намного эффективнее стандартных.
Ранее сообщалось, что компания «Сувар Девелопмент» начала строительство новой транспортной развязки на трассе