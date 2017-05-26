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09:17 (мск), источник: КрымPress

Государство вернет крымчанам более 90 миллионов рублей

Сумма налогов, которые государство вернет крымчанам, составляет более 90 миллионов рублей.

Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по РК.

Как пояснили в ведомстве, более половины налоговых вычетов — имущественные, когда ранее уплаченный или удержанный работодателем налог на доходы физических лиц, возвращается гражданину в связи приобретением или строительством нового жилья. Также, налоговые вычеты начисляются в связи с затратами на лечение и обучение. Всего по итогам кампании поступило 24 тысячи деклараций, из которых большинство предоставили физлица, а остальные — индивидуальные предприятия, нотариусы и адвокаты. По этим декларациям исчислено 259 миллионов рублей налогов, что на 17,8 миллионов рублей больше, чем в прошлую декларационную кампанию.

По суммам доходов декларации жителей Республики распределились следующим образом: до 1 миллиона рублей подано чуть более 24 тысяч отчетов. От 1 миллиона до 10 миллионов рублей — более 1200 деклараций. От 10 миллионов до 100 миллионов — 120 деклараций. От 100 миллионов до 500 миллионов — 11 деклараций. В этом году появилась категория плательщиков с доходами от 500 миллионов рублей до 1 миллиарда — их всего двое. Им предстоит уплатить 483 тысяч рублей налога, — отметили в УФНС.

В пресс-службе также сообщили, что предприниматели получили больше всего доходов от оптовой и розничной торговли, а физлица — от продажи имущества.

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