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10:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Стало известно, кто будет достраивать заброшенный бизнес-центр на Шеронова в Хабаровске

﻿Новый застройщик не уверен, что здание удастся возвести по изначальному проекту.

Источник: Губерния онлайн

Хабаровская компания «Альянс-Стройиндустрия» готова достроить административное здание рядом с краевым управлением ФСБ — об этом корреспонденту портала «Губерния» сообщили в мэрии.

Напомним, что объект на улице Шеронова забросили пять лет назад: предыдущий застройщик потребовал признать себя банкротом. 23 мая этого года на стройплощадке вновь появились рабочие — они снесли гнилой деревянный забор и установили по периметру участка металлическую ограду.

О ситуации с долгостроем рассказал сотрудник департамента архитектуры администрации Хабаровска.

«После этапа конкурсного управления была определена компания, которая будет распоряжаться объектом незаконченного строительства. По решению суда ей стала организация ООО “Альянс-Стройиндустрия”. Она самый крупный собственник среди остальных дольщиков, которых всего 22. Сейчас будущий застройщик должен переоформить земельный участок для завершения строительства с учетом интересов всех сторон», — объяснил начальник отдела по выдаче разрешительной документации Вячеслав Тюгун.

В ООО «Альянс-Стройиндустрия» пока затрудняются сказать, что именно будет построено на этом участке.

«Наши проектировщики приступят к работе на объекте, когда мы получим разрешение на земельный участок. После постановки на учет в госреестр будет проведено обследование недостроенного здания. Вот тогда специалисты решат, будет ли достраиваться здание по старому проекту или на этом месте возведут нечто другое», — рассказала представитель строительной компании.

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