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09:31 (мск), источник: NewsKo

В Пермь не пустили овощи и фрукты из Кыргызстана и Казахстана

На российско-казахстанском участке границы на КПП «Троицк» специалисты управления Россельхознадзора по Челябинской области не допустили ввоз на территорию Перми, Челябинска, Екатеринбурга и Уфы более 269 тонн овощей и фруктов: 19 тонн моркови, 60 тонн яблок, 20 тонн помидоров, 117 тонн капусты, пяти тонн свёклы, 10 тонн черешни, 700 кг абрикосов, 20 тонн перцев и 18 тонн цветной капусты.

Овощи и фрукты ввозились из Бишкева, а также Костанайской и Южно-Казахстанской области.

Продукцию не допустили, так как фитосанитарные сертификаты были не действительны.

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