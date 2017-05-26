В Пермском крае с 1 июня будут запущены дополнительные электрички

В первый день лета Свердловская железная дорога и ОАО «Пермская пригородная компания» введут электрички:

— № 7166 сообщением Пермь-2-Кордон (отправление из Перми в 11:26 местного времени);

— № 7191 сообщением Кунгур-Пермь-2 (отправление из Кунгура в 12:30 местного времени).



Кроме того, в связи с плановым ремонтом пути пригородный поезд № 7166 сообщением Пермь-2-Кордон с 1 по 9 июня будет отправляться из краевой столицы на 19 минут раньше, в 11:07 местного времени.