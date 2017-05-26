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09:38 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае с 1 июня будут запущены дополнительные электрички

Поскольку ввод дополнительных пригородных поездов совпадет с Днем защиты детей, школьники смогут проехать бесплатно при предъявлении справки из образовательного учреждения.

Источник: Новости Перми

В первый день лета Свердловская железная дорога и ОАО «Пермская пригородная компания» введут электрички:
— № 7166 сообщением Пермь-2-Кордон (отправление из Перми в 11:26 местного времени);
— № 7191 сообщением Кунгур-Пермь-2 (отправление из Кунгура в 12:30 местного времени).

Кроме того, в связи с плановым ремонтом пути пригородный поезд № 7166 сообщением Пермь-2-Кордон с 1 по 9 июня будет отправляться из краевой столицы на 19 минут раньше, в 11:07 местного времени.

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