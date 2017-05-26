Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Жилье в пятиэтажках под снос оценят по рыночной цене
Дети Ирина Шейк вышла в свет впервые после родов (фото)
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
Чего боится Глушаков? Как сборная России прячется от журналистов
«Питтсбург» в шестой раз в истории вышел в финал Кубка Стэнли
Как за собой ухаживает 64-летняя жена президента Франции (фото)
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Каменских откровенно поведала о причинах лишнего веса - СМИ
Похудевшая Максакова сделала стрижку под мальчика
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
9Теракт в Манчестере
8«Суперлюди» Японии
09:40 (мск), источник: Om1.ru

Двораковский все-таки согласовал реконструкцию кинотеатра «Маяковский»

Компания «Омь» трижды обращалась в городскую администрацию. В мэрии опасались за судьбу прилегающего сквера и отказывали.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский 23 мая наконец разрешил реконструкцию кинотеатра «Маяковский».

Для этого на трех земельных участках нужно было согласовать отклонение от разрешенных параметров строительства. Дело в том, что так называемая красная линия проходила по крыльцу кинотеатра, и это затрудняло реконструкцию.

Для этого фирма «Омь» трижды с осени 2016 года обращалась в департамент архитектуры и градостроительства мэрии с просьбой уменьшить минимальный отступ от красной линии со стороны улицы Интернациональной до здания до нуля метров, но дважды получала отказ. В частности, во второй раз, в декабре прошлого года заявителю не разрешили строить из-за отсутствия пожарного проезда.

Реально же мэрия опасалась, что пострадают прилегающая к зданию кинотеатра площадь и сквер. На этот раз городскую администрацию убедили, что строительство будет иметь мирные формы.

Судя по всему, на территории «Маяковского» планировалось открыть «Макдоналдс».

Также предполагалось возведение четырех пристроек, оборудование запасных выходов, организация детской площадки и парковки.

Однако, как оказалось, мэрия немного опоздала. Сейчас у руководства «Маяковского» нет денег на грандиозное строительство, передает «Новый Омск». Пока предполагается лишь отремонтировать обветшавший фасад и привести здание в соответствие с требованиями пожарной безопасности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Двораковский все-таки согласовал реконструкцию кинотеатра «Маяковский»
В Белом доме рассказали о «дискуссиях» по санкциям против России
Генсек НАТО объявил о присоединении альянса к коалиции против ИГ
Times узнала подробности подготовки теракта в Манчестере
Мединский прокомментировал обыски в «Гоголь-центре»
ФБР заинтересовалось зятем Трампа в связи с расследованием по РФ
Дилма Руссефф потребовала вернуть ей пост президента Бразилии
Премьер Черногории прокомментировал инцидент с Трампом в Бельгии
Спорт
Чего боится Глушаков? Как сборная России прячется от журналистов Национальная сборная России собралась в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию на сборы перед Кубком конфедераций
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля На грандиозном праздновании 70-летия кинофестиваля собрались самые яркие европейские, многие голливудские и даже некоторые российские кинозвезды. Все они попали в объектив фотографа «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Экологи: реновация погубит 2,7 тысячи гектаров насаждений в Москве
Ипотечники двух банков в Москве объявили голодовку
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической Артистка отдала дочку на танцы.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь