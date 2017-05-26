Двораковский все-таки согласовал реконструкцию кинотеатра «Маяковский»

Мэр Омска Вячеслав Двораковский 23 мая наконец разрешил реконструкцию кинотеатра «Маяковский».

Для этого на трех земельных участках нужно было согласовать отклонение от разрешенных параметров строительства. Дело в том, что так называемая красная линия проходила по крыльцу кинотеатра, и это затрудняло реконструкцию.

Для этого фирма «Омь» трижды с осени 2016 года обращалась в департамент архитектуры и градостроительства мэрии с просьбой уменьшить минимальный отступ от красной линии со стороны улицы Интернациональной до здания до нуля метров, но дважды получала отказ. В частности, во второй раз, в декабре прошлого года заявителю не разрешили строить из-за отсутствия пожарного проезда.

Реально же мэрия опасалась, что пострадают прилегающая к зданию кинотеатра площадь и сквер. На этот раз городскую администрацию убедили, что строительство будет иметь мирные формы.

Судя по всему, на территории «Маяковского» планировалось открыть «Макдоналдс».

Также предполагалось возведение четырех пристроек, оборудование запасных выходов, организация детской площадки и парковки.

Однако, как оказалось, мэрия немного опоздала. Сейчас у руководства «Маяковского» нет денег на грандиозное строительство, передает «Новый Омск». Пока предполагается лишь отремонтировать обветшавший фасад и привести здание в соответствие с требованиями пожарной безопасности.