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09:48 (мск), источник: РИА Крым

Сельское хозяйство лидирует в Крыму по объему инвестиций

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости (Крым). Сельское хозяйство по объему инвестиций опережает другие отрасли экономики Крыма. Объем вложений в этот сектор — 57 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр экономического развития РК Андрей Мельников.

«Если мы посмотрим на структуру инвестиционных проектов по уже подписанным соглашениям, то у нас сельское хозяйство является лидером с точки зрения объема инвестиций, которые идут в разные сектора. У нас общий объем инвестиций, запротоколированный инвестиционными соглашениями, 212 млрд рублей, из них на сельское хозяйство- 57 млрд рублей», — подчеркнул министр.

По словам Мельникова, инвесторы заинтересованы в строительстве крупных тепличных комплексов и в формировании товарного производства.

«Самые высокие показатели (в сельском хозяйстве — ред.), в том числе, за счет предложений инвесторов о размещении на территории Республики крупных тепличных комплексов, комплексов в других отраслях сельского хозяйства. Речь идет о формировании крупного товарного производства», — пояснил он.

Глава ведомства напомнил, что на полуострове созданы достойные конкурентные преимущества для тех, кто не боится санкций. Речь, прежде всего, идет о режиме свободной экономической зоны.

«Крым интересен режимом свободной экономической зоны. Для того, чтобы, в том числе, как локомотив, подтолкнуть развитие экономики, и это многих крупных инвесторов все больше начинает интересовать, мы это будем популяризировать. У нас действительно есть хорошее конкурентное преимущество для тех, кто не боится санкций», — заключил министр.

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