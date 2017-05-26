РМК презентовала решение по ликвидации Коркинского угольного разреза

Презентация проекта прошла в рамках круглого стола «Урал: экология, инновации». Внимание экспертного сообщества, органов власти и бизнеса к проблеме рекультивации крупнейшего в Европе угольного разреза, находящегося в Коркино Челябинской области, продиктовано опасностью, которую несет данный объект для жителей близлежащих населенных пунктов и экологии всего Южного Урала.

Для прекращения оползневых процессов и эндогенных пожаров в угольном разрезе «Коркинский» РМК предлагает рекультивировать этот объект с использованием специального закладочного материала. Его будут получать путем сгущения хвостов обогащения Томинского горно-обогатительного комбината, который компания планирует построить в регионе.

Как сообщила директор управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар, анализ технической возможности и экологической безопасности данного решения, который провели эксперты Санкт-Петербургского горного университета, показал, что заполнение Коркинского разреза закладочным материалом будет способствовать подавлению очагов эндогенных пожаров в угольных пластах, предотвращению пыления и повышению устойчивости бортов разреза.

«Основные параметры проекта рекультивации Коркинского разреза практически полностью проработаны, — отметила Наталия Гончар. — Мы видим в предлагаемом решении сразу несколько положительных эффектов. Во-первых, это развитие технологий безотходного производства в горнодобывающей отрасли, которые могут найти применение и на других предприятиях. Во-вторых, это оптимизация площади Томинского ГОКа за счет отказа от строительства стандартного хвостохранилища. В-третьих, это решение актуальной для жителей региона экологической проблемы — постоянного задымления воздуха из-за эндогенных пожаров в угольном разрезе».