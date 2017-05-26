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09:49 (мск), источник: Uralpress.ru

РМК презентовала решение по ликвидации Коркинского угольного разреза

Русская медная компания представила проект рекультивации угольного разреза «Коркинский» на VIII Невском международном экологическом конгрессе «Экологическое просвещение — чистая страна».

Презентация проекта прошла в рамках круглого стола «Урал: экология, инновации». Внимание экспертного сообщества, органов власти и бизнеса к проблеме рекультивации крупнейшего в Европе угольного разреза, находящегося в Коркино Челябинской области, продиктовано опасностью, которую несет данный объект для жителей близлежащих населенных пунктов и экологии всего Южного Урала.

Для прекращения оползневых процессов и эндогенных пожаров в угольном разрезе «Коркинский» РМК предлагает рекультивировать этот объект с использованием специального закладочного материала. Его будут получать путем сгущения хвостов обогащения Томинского горно-обогатительного комбината, который компания планирует построить в регионе.

Как сообщила директор управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар, анализ технической возможности и экологической безопасности данного решения, который провели эксперты Санкт-Петербургского горного университета, показал, что заполнение Коркинского разреза закладочным материалом будет способствовать подавлению очагов эндогенных пожаров в угольных пластах, предотвращению пыления и повышению устойчивости бортов разреза.

«Основные параметры проекта рекультивации Коркинского разреза практически полностью проработаны, — отметила Наталия Гончар. — Мы видим в предлагаемом решении сразу несколько положительных эффектов. Во-первых, это развитие технологий безотходного производства в горнодобывающей отрасли, которые могут найти применение и на других предприятиях. Во-вторых, это оптимизация площади Томинского ГОКа за счет отказа от строительства стандартного хвостохранилища. В-третьих, это решение актуальной для жителей региона экологической проблемы — постоянного задымления воздуха из-за эндогенных пожаров в угольном разрезе».

Строительство Томинского ГОКа позволит решить не только экологические, но и социальные проблемы Коркино. Проект предусматривает переобучение и трудоустройство сотрудников Челябинской угольной компании, ранее занятых на Коркинском разрезе. РМК реализует инициативу совместно с Коркинским горно-строительным техникумом и Первомайским техникумом промышленности строительных материалов. Причем учебно-производственную практику будущие работники Томинского ГОКа из Коркино будут проходить на Михеевском ГОКе — действующем горно-обогатительном комбинате РМК в Варненском районе Челябинской области.

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