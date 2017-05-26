В Минэкономразвития РК прогнозируют в течение 2 лет появление в Республике новых банков

По его словам, на полуострове сейчас для этого есть благоприятные предпосылки: стабильная экономическая ситуация, хорошие показатели роста во многих отраслях. Мельников при этом уточнил, что речь идет о дочерних структурах крупных банков.

«Мой экспертный прогноз базируется на том, что сегодня Республика Крым, ее экономика, демонстрирует хорошие показатели развития. У нас положительная динамика в большинстве отраслей, у нас индекс промышленного производства — эффект низкой базы — практически 5% по итогам прошлого года. У нас объем заявленных инвестиций превышает объем внутреннего регионального продукта. Это то значит, что есть кого кредитовать. Управленческие решения, которые принимаются на уровне Республики, которые обеспечивают последовательно нормализацию инвестиционного климата, и объем уже заявленных инвестиций. Думаю, что в течение двух лет мы увидим открытие здесь новых банковских структур. Материковые банки, не открывая своих отделений, вполне возможно, изберут тактику открытия здесь своих дочерних структур», — предположил министр.