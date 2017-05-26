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10:00 (мск), источник: РИА Крым

В Минэкономразвития РК прогнозируют в течение 2 лет появление в Республике новых банков

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости (Крым). В течение двух лет на территории Республики Крым могут появиться новые банковские структуры. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил министр экономического развития РК Андрей Мельников.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, на полуострове сейчас для этого есть благоприятные предпосылки: стабильная экономическая ситуация, хорошие показатели роста во многих отраслях. Мельников при этом уточнил, что речь идет о дочерних структурах крупных банков.

«Мой экспертный прогноз базируется на том, что сегодня Республика Крым, ее экономика, демонстрирует хорошие показатели развития. У нас положительная динамика в большинстве отраслей, у нас индекс промышленного производства — эффект низкой базы — практически 5% по итогам прошлого года. У нас объем заявленных инвестиций превышает объем внутреннего регионального продукта. Это то значит, что есть кого кредитовать. Управленческие решения, которые принимаются на уровне Республики, которые обеспечивают последовательно нормализацию инвестиционного климата, и объем уже заявленных инвестиций. Думаю, что в течение двух лет мы увидим открытие здесь новых банковских структур. Материковые банки, не открывая своих отделений, вполне возможно, изберут тактику открытия здесь своих дочерних структур», — предположил министр.

Мельников сообщил также, что по уровню обеспеченности банковскими услугами Крым находится на уровне стандартных средне российских показателей.

Сейчас на территории Республики, по его данным, открыто более 200 банковских отделений. В то же время он упомянул о слабых кредитных возможностях работающих в Крыму банков.

«С точки зрения тех услуг, которые они предлагают, мы не хуже, но и не лучше. Мы — золотая середина. Но есть одно из ограничений — это капитальное ограничение банков, которое действует на территории РК. Есть дискуссия на федеральном уровне, есть подходы, как увеличить капитал банков, которые работают на нашей земле. Мы ждем соответствующих решений, но пока активного, расширенного кредитования региональной экономики кредитных возможностей тех банков, которые у нас есть, недостаточно», — подытожил министр.

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