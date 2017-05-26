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10:16 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Предприятие в Добрянке задолжало работникам 10 миллионов

ПЕРМЬ, 26 мая, ФедералПресс. 10 млн рублей долга по зарплате заплатило строительное предприятие в Прикамье. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

Задолженность по зарплате на предприятии АО ПО «Уралэнергомонтаж» (Добрянка) сложилась еще в период с июля по октябрь 2016 года.

Предприятие и его директор были привлечены к ответственности по нескольким статьям КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 110 тыс. рублей. Санкции возымели свое действие — задолженность перед 166 работниками была погашена полностью.

166 работников не получали зарплату с декабря 2016 года по март 2017 года. Общая сумма невыплаченных средств превысила 10,5 млн рублей. Директору «Уралэнергомонтажа» внесено представление. Прокуратура держит на контроле ситуацию на предприятии.

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