Предприятие в Добрянке задолжало работникам 10 миллионов

Задолженность по зарплате на предприятии АО ПО «Уралэнергомонтаж» (Добрянка) сложилась еще в период с июля по октябрь 2016 года.

Предприятие и его директор были привлечены к ответственности по нескольким статьям КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 110 тыс. рублей. Санкции возымели свое действие — задолженность перед 166 работниками была погашена полностью.

166 работников не получали зарплату с декабря 2016 года по март 2017 года. Общая сумма невыплаченных средств превысила 10,5 млн рублей. Директору «Уралэнергомонтажа» внесено представление. Прокуратура держит на контроле ситуацию на предприятии.