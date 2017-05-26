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10:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Минстрой РФ получит 1,25 млрд руб. для переселения жителей пермских Березников из зон провалов

Кабинет министров РФ принял решение выделить министерству строительства РФ 1,25 млрд рублей на программу по переселению жителей Березников (Пермский край), чьи дома оказались в зоне грунтовых провалов из-за аварии на объекте «Уралкалия», сообщается на сайте правительства РФ в четверг.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

На мероприятия по переселению жителей Березников из жилфонда, признанного непригодным для проживания в результате техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» выделят 1,25 млрд рублей в 2017 году. Получателем средств выступит министерство строительства РФ.

Ранее сообщалось, что Минстрой РФ предварительно согласовал дополнительное выделение в 2017 году 2 млрд руб. из федерального бюджета на мероприятия по переселению березниковцев из зон провалов. В бюджете Пермского края на эти цели заложено 1,2 млрд руб.

В 2016 году на переселение из аварийной зоны было направлено свыше 3 млрд рублей из бюджетов всех уровней и средств компании «Уралкалий».

В октябре 2006 года на руднике БКПРУ-1 «Уралкалия» в Березниках произошла авария: на одном из участков было обнаружено увеличение притока рассола. В июле 2007 года в районе аварийной шахты компании произошел провал грунта над карстовой полостью, в результате чего в зоне оседания почвы оказался участок железнодорожного полотна в районе станции Березники, а также ряд жилых домов.

К декабрю 2016 года более 200 семей, чьи аварийные дома оказались в зоне грунтового провала, переехали в пять новостроек ЖК «Любимов», построенных в правобережной части Березников.

В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию еще семь домов, в течение 2018 года будет построено порядка 240 тыс. кв. м жилплощади, появится детский сад и школа на 1200 мест.

«Интерфакс»

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