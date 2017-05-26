Минстрой РФ получит 1,25 млрд руб. для переселения жителей пермских Березников из зон провалов

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.



На мероприятия по переселению жителей Березников из жилфонда, признанного непригодным для проживания в результате техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» выделят 1,25 млрд рублей в 2017 году. Получателем средств выступит министерство строительства РФ.



Ранее сообщалось, что Минстрой РФ предварительно согласовал дополнительное выделение в 2017 году 2 млрд руб. из федерального бюджета на мероприятия по переселению березниковцев из зон провалов. В бюджете Пермского края на эти цели заложено 1,2 млрд руб.



В 2016 году на переселение из аварийной зоны было направлено свыше 3 млрд рублей из бюджетов всех уровней и средств компании «Уралкалий».



В октябре 2006 года на руднике БКПРУ-1 «Уралкалия» в Березниках произошла авария: на одном из участков было обнаружено увеличение притока рассола. В июле 2007 года в районе аварийной шахты компании произошел провал грунта над карстовой полостью, в результате чего в зоне оседания почвы оказался участок железнодорожного полотна в районе станции Березники, а также ряд жилых домов.



К декабрю 2016 года более 200 семей, чьи аварийные дома оказались в зоне грунтового провала, переехали в пять новостроек ЖК «Любимов», построенных в правобережной части Березников.



В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию еще семь домов, в течение 2018 года будет построено порядка 240 тыс. кв. м жилплощади, появится детский сад и школа на 1200 мест.



«Интерфакс»