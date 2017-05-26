В Омске ремонт дорог начнется с Красноярского тракта

Cегодня, 26 мая, начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства Омска Михаил Горчаков рассказал о ремонте дорог. В этом году планируется сделать 33 магистрали, где до 1 августа будет отремонтировано дорожное покрытие.

На эти цели федеральный, городской и областной бюджеты «скинутся» на 1 миллиард рублей. На сегодняшний день по всем объектам определены подрядчики, идет заключение договоров.

— После торгов образовалась экономия в 20 миллионов рублей. Сейчас планируется определить, на каких объектах будет выполнен ремонт за счет этих средств, — цитирует Горчакова «Вечерний Омск».

А, в свою очередь, заместитель директора дептранспорта Омска Вадим Кормилец добавил, что ремонтные работы стартуют 29 мая с Красноярского тракта.

— Это связано с необходимостью доставки детей в загородные лагеря, — пояснил Кормилец.

А до 10 июня мэрия намерена устранить недочеты прошлогоднего ремонта.