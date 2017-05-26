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10:25 (мск), источник: СуперОмск

Улицу Ленина в Омске перекроют с 20 июня

Вскоре в Омске стартует реконструкция второй очереди улицы Ленина — от Юбилейного моста до Ленинградской площади.

На период реконструкции улица будет закрыта для движения, однако — участками. Стали известны и предварительные сроки перекрытия.

«Точная дата еще неизвестна, сейчас готовится проект постановления администрации Омска на закрытие движения в связи с производством работ. Необходимая документация компанией предоставлена. Проект постановления на согласовании. Ориентировочно — это 20 июня. Ждем в эти сроки закрытия движения», — объявил замглавы дептранса Вадим Кормилец.

Продлятся работы на Ленина до конца октября. Таким образом, в течение 1−1,5 месяцев будут перекрыты одновременно и улица Ленина, и Юбилейный мост, реконструкцию на котором предполагают начать в сентябре.

Ранее сообщалось, что на период работ предполагает перенаправить транспортные потоки по проспекту Маркса, улице Жукова и Левому берегу. Кроме того, для борьбы с пробками обсуждается возможность организации двустороннего движения по улицам Тюменской и Либкнехта.

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