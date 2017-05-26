Определены города Башкирии, где внедрят комплекс «Безопасный город»

В настоящий момент в городах и районах республики функционирует большое количество систем безопасности, многие из которых дублируют друг друга. Для их интеграции и предлагается внедрение комплекса «Безопасный город», который до 2020 года должен заработать во всех регионах России, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Экспертный совет Госсобрания дал оценку законопроекту «Об аппаратно-программном комплексе “Безопасный город” Республики Башкортостан». Проект был подготовлен Госкомитетом РБ по чрезвычайным ситуациям. На данный момент он не внесен в Госсобрание.

Обсуждавшийся законопроект нацелен на регулирование отношений, возникающих в связи с созданием, эксплуатацией и дальнейшим развитием аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», призванного обеспечить сбор, обработку и хранение информации об объектах защиты в республике.

Члены экспертного совета обсудили актуальность предложенного законопроекта и пути его доработки. Участников заседания интересовали вопросы взаимодействия при реализации проекта с федеральными органами исполнительной власти, в том числе с правоохранительными, наличие квалификационных требований к участникам конкурса на проектирование комплекса.

Было отмечено, что в соседних регионах подобные законы не приняты. Вопросы регулирования отношений, возникающих в связи с созданием комплекса «Безопасный город», решаются, как правило, с помощью постановлений региональных правительств.

Если законопроект будет в установленном порядке внесен в Госсобрание РБ, парламентарии готовы рассмотреть его.